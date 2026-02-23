Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”

Care este meciul decisiv în urma căruia FCSB ar putea sper să reintre cu șanse uriașe în lupta pentru play-off. E vorba de un duel între două echipe de provincie.
Adrian Baciu
23.02.2026 | 18:05
Care este meciul de care poate depinde soarta celor de la FCSB în lupta la play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB are, în acest moment, doar șanse matematice de a mai prinde play-off-ul. FC Argeș a învins pe Farul și a luat o opțiune serioasă pentru top 6, cu două etape rămase de disputat. Trupa lui Gigi Becali nu mai depinde doar de ea în lupta din ultimele runde ale sezonului regulat. Meciul decisiv care poate răsturna situația.

Care este meciul de care depinde soarta celor de la FCSB în lupta pentru play-off

Se fac calcule peste calcule în acest moment pentru a se vedea dacă FCSB, campioana ultimelor două ediții din prima ligă, mai are șanse la play-off. Luni, la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a prezentat situația dintr-o cu totul altă perspectivă.

În opinia acestuia, ”prada” pentru elevii lui Elias Charalambous nu este FC Argeș, cum mulți s-ar fi așteptat, ci Universitatea Cluj. Explicația este simplă: ”Șepcile roșii” încă mai au meci direct cu roș-albaștrii. În acest condiții, capital pentru FCSB rămâne penultimul meci pe care îl are de jucat echipa din Ardeal.

Vineri, în etapa a 29-a a sezonului regulat, ”U” primește vizita celor de la Oțelul Galați. Orice alt rezultat în afară de succesul ardelenilor înseamnă speranțe pentru campioană de a mai prinde un loc în play-off. Bineînțeles, totul depinde și de parcursul celor de la FCSB, obligați să câștige tot până la final.

”Lucrurile, din punct de vedere strategic pentru FCSB, stau cu totul și cu totul altfel decât sunt prezentate în ultima săptămână. Ținta pentru FCSB, adevăratul vrăjmaș sau adevărata pradă pentru FCSB este Universitatea Cluj. Nu mai este, după această etapă, nici CFR Cluj și nici FC Argeș.

Meciul decisiv pentru FCSB, cel mai important, este vineri, 27 februarie, când U Cluj joacă cu Oțelul. Dacă Galațiul reușește măcar un egal să scoată, FCSB mai are șanse de play-off. Dacă FCSB își câștigă toate meciurile, iar U Cluj nu bate pe Oțelul, atunci FCSB este în top 6”, explică Ivanovici.

Cum se prezintă situația celorlalte echipe aflate în luptă directă cu FCSB pentru play-off

Horia Ivanovici a mai explicat de ce, în acest moment, pentru FCSB nu mai reprezintă o miză CFR Cluj și FC Argeș, echipe aflate sub U Cluj în clasamentul din SuperLiga. Piteștenii mai au meciuri cu Dinamo și cu Unirea Slobozia. Aceștia mai au nevoie de minim 3 puncte. Dincolo, CFR Cluj mai are dueluri cu Farul și cu Dinamo.

”Echipa principală, pe care îi ai face-to-face (față în față), îi prinzi în meci direct, sunt cei de la U Cluj. Meciul decisiv este U Cluj – Oțelul Galați. Eu văd realist acest aspect, pentru că este meciul direct (n.r. FCSB – U Cluj), în ultima etapă. Va fi care pe care”, a mai punctat moderatorul emisiunii.

