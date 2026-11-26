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Meciul de joi seară Beșiktaș – Hapoel Beer Sheva din nu s-a jucat la Istanbul, așa cum ar fi fost normal, ci în Georgia, la Batumi. Asta pentru că a existat o temere foarte mare legată de faptul că fanii israelieni ar putea să nu fie primiți deloc bine în Turcia.

Incidente grave pe stadion la meciul Beșiktaș – Hapoel Beer Sheva din Europa League

După cum se știe deja foarte bine, turcii, prin prisma religiei lor musulmane, susțin cauza palestiniană și astfel, în mod firesc de altfel, exista riscul ca fanii turci să încerce să îi atace pe suporterii lui Hapoel Beer Sheva în cazul în care partida s-ar fi disputat la Istanbul.

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Așadar, aceasta a fost conjunctura în care meciul a fost mutat la Batumi. Chiar și în aceste condiții însă, tot au existat incidente destul de grave la acest meci, chiar pe stadion. Mai exact, suporterii lui Beșiktaș au afișat steagul palestinei în direcția fanilor israelieni. Astfel, forțele de ordine de pe arenă au considerat că turcii instigă la violență.

Meciul a fost întrerupt: totul a plecat de la un steag al Palestinei afișat de suporterii turci

Iar în consecință au intervenit mai mult decât ferm pentru a-i îndepărta din zona respectivă pe fanii formației din Istanbul. S-a apelat inclusiv la violență, iar după scurt timp situația a degenerat. Poliția georgiană a „pătruns” extrem de virulent în sectorul ocupat de suporterii lui Beșiktaș și a folosit inclusiv gaze lacrimogene.

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În acest context, arbitrul danez Krogh s-a văzut nevoit să întrerupă meciul în minutul 27 și să îi trimită la vestiare pe jucătorii celor două echipe. Ulterior, după aproximativ 30 de minute, partida a fost reluată. „În această seară, în timpul meciului din UEFA Europa League dintre Beşiktaş (Turcia) şi Hapoel Beer Sheva (Israel), desfăşurat la Batumi, în Georgia, poliţia georgiană i-a atacat pe suporterii echipei Beşiktaş care au arborat steaguri palestiniene, încercând să îi împiedice să afişeze aceste steaguri”, a fost relatarea făcută vizavi de aceste evenimente.

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Incidente și la Marseille – Levski Sofia

De asemenea, tot joi seară, de la aceeași oră, în Europa League s-a mai jucat, printre altele, și meciul dintre Olympique de Marseille și Levski Sofia, pe „Stade Velodrome”. La un moment dat, și acolo a început o bătaie generală, dar de data aceasta între suporterii celor două echipe, recunoscuți pentru faptul că au convingeri politice total opuse.

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This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. https://t.co/WJywZr91D5 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa)

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD — Efecan Öztaş (@oztasefecan80)