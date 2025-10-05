Meciul din La Liga a fost oprit dintr-un motiv incredibil! Ce i-au strigat fanii unui jucător

Partida dintre Alavés și Elche, disputată pe stadionul Mendizorroza, a fost întreruptă în minutul 69, după ce suporterii gazdelor au început să-l insulte pe atacantul Rafa Mir, aflat în centrul unui scandal sexual.

Arbitrul a oprit meciul Alavés – Elche. Ce s-a întâmplat în tribune

Totul s-a petrecut în momentul în care jucătorul lui Elche a fost schimbat cu André da Silva. O parte a galeriei a scandat: „Rafa Mir, violator!”, făcând referire la acuzațiile de agresiune sexuală care îl vizează pe fotbalistul spaniol.

Arbitrul Miguel Ángel Ortiz a reacționat imediat și a oprit jocul. Oficialul s-a deplasat la marginea terenului pentru a discuta cu delegatul meciului și cu forțele de ordine, iar ulterior s-a transmis un anunț prin stația de sonorizare: dacă aceste scandări vor continua, partida va fi suspendată.

ă petrecută în septembrie 2024, când juca la Valencia. Fotbalistul a fost reținut, apoi eliberat sub control judiciar, având interdicția de a părăsi țara și de a se apropia de persoanele care l-au acuzat.

Antrenorul de la Elche, de partea lui Rafa Mir

Antrenorul celor de la Elche, Eder Sarabia, a vorbit după meci despre comportamentul suporterilor. Acesta este de părere că astfel de scandări nu au ce căuta în fotbalul modern, întrucât Rafa Mir ar trebui să beneficieze de prezumția de nevinovăție.

„Fac parte din societatea bască și știu că ne implicăm în cauze importante, dar în acest caz se încalcă un principiu fundamental: prezumția de nevinovăție. Nu îmi place deloc ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg anumite reacții, dar trebuie să fim corecți. Există o prezumție de nevinovăție care trebuie respectată”, a declarat antrenorul celor de la Elche.