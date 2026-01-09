Meciul din NBA a fost amânat dintr-un motiv uluitor! Nu se mai întâmplase de aproape un deceniu. Video

Partida din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat trebuia să se dispute joi seară, începând cu ora locală 19:00 (vineri, la ora 02:00 în România), însă jocul a fost amânat din cauza condițiilor meteo. Partida nu s-a putut disputa deoarece pe parchetul arenei United Center s-a produs condens.
Chicago Bulls urma să o întâlnească pe Miami Heat joi seară într-un meci din sezonul regulat al NBA, dar partida a fost amânată pentru o dată ulterioară. În ziua meciului, în oraș s-a înregistrat o temperatură de 13 grade, mult peste media normală din această perioadă (0 grade Celsius). Pornind de la acest lucru, în arena United Center umiditatea s-a ridicat la 60%, dublu față de nivelurile înregistrate în mod normal.
Din acest motiv, patinoarul de hochei folosit de echipa Chicago Blackhawks, aflat sub parchetul unde urma să se joace meciul dintre Bulls și Heat, s-a topit, iar pe suprafața de joc s-a produs condens. Acest lucru a împiedicat desfășurarea partidei, iar după o decalare de două ore, organizatorii au decis ca partida să fie amânată pentru o dată ulterioară.
Chicago Bulls și Miami Heat sunt rivale în conferința de Est a NBA, iar ambele echipe se află momentan aproape de mijlocul ierarhiei. Gruparea din Miami a înregistrat 20 de victorii și 17 eșecuri până acum, ocupând locul 7. De cealaltă parte, Chicago are 17 succese și 20 de înfrângeri, aflându-se pe poziția a 10-a.
Chicago Bulls a scris istorie în anii ’90, câștigând șase titluri în „era Michael Jordan”. Cel mai mare baschetbalist din istorie, al cărui maiou s-a vândut pentru o sumă uriașă la licitație, este implicat într-un proces cu NASCAR, început în 2025. De cealaltă parte, Miami Heat are la rândul său trei trofee în palmares, câştigate în 2006, 2012 şi 2013.
Ultima partidă din NBA amânată din cauza condensului de pe parchet a fost cea dintre Minnesota Timberwolves și Portland Trail Blazers, duel care urma să aibă loc pe 7 martie 2017. Era al doilea joc amânat în astfel de condiții din acel sezon, după cel dintre Philadelphia 76ers și Sacramento Kings.