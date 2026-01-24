Meciul din NBA, amânat cu doar câteva ore înainte de start după ce un cetățean american a fost ucis de agenții federali ai administrației Trump!

ADVERTISEMENT

NBA a anunțat că partida dintre Minnesota Timberwolves și Golden State Warriors, care urma să se dispute sâmbătă, de la ora locală 16:30 (duminică la 00:30 în România) a fost amânată după ce o persoană a fost ucisă în Minneapolis de către agenții federali trimiși de administrația Trump.

Meci din NBA, amânat după ce o persoană a fost ucisă de agenții federali

Reprezentanți ai celor de la Timberwolves au recomandat ligii ca partida să fie amânată, iar conducerea NBA a anunțat decizia cu doar câteva ore înainte de startul jocului. „Meciul din NBA programat astăzi (n.r. sâmbătă) între Golden State Warriors și Minnesota Timberwolves în arena Target Center a fost amânat.

Decizia a fost luată pentru a prioritiza siguranța și securitatea comunității din Minneapolis”, a precizat organizația americană pe . Un cetățean american de 37 de ani a fost ucis sâmbătă de către agenți federali ai United States Border Patrol (Patrula de Frontieră a Statelor Unite), în contextul protestelor care au loc de mai multe săptămâni la Minneapolis, după ce administrația condusă de Donald Trump a trimis mii de agenți cu scopul de a deporta imigranți ilegali.

Situație dezastruoasă la Minneapolis. Mii de oameni protestează pe străzi

Operațiunea „Metro Surge”, pornită în decembrie 2025 de administrația Trump, are ca scop declarat să deporteze imigranții ilegali, iar mii de agenți federali au fost trimiși în statul Minnesota pentru a pune în aplicare aceste ordine. Situația a degenerat complet însă, metodele aplicate de agenți fiind considerate brutale de către cetățeni.

Deși temperaturile sunt extrem de scăzute în această perioadă, mii de oameni protestează pe străzi împotriva agenților ICE (‘Immigration and Customs Enforcement’, Serviciul pentru imigrație și control vamal), care au ucis deja trei persoane, două dintre ele fiind cetățeni americani.

În ambele cazuri, autoritățile au susținut că aceștia reprezentau un pericol pentru agenți, însă imaginile video înregistrate la fața locului nu confirmă acest lucru. După evenimentul tragic de sâmbătă, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a condamnat ferm cele întâmplate, și a declarat că varianta administrației Trump, conform căreia bărbatul ucis ar fi avut o armă asupra sa, reprezintă „prostii” și „minciuni”.

CM 2026, în pericol din cauza lui Donald Trump?

Statele Unite urmează să găzduiască în această vară Cupa Mondială, alături de Canada și Mexic, însă deciziile luate de administrația Trump ar putea pune în pericol desfășurarea turneului final. , teritoriu care aparține Danemarcei, și .

Oke Gottlich, președinte al clubului german St. Pauli și vicepreședinte al Federației Germane de Fotbal, a afirmat că țările din Europa ar trebui să ia în considerare un boicot. „Mă întreb când va veni timpul să discutăm despre un boicot, la modul concret. Din punctul meu de vedere, acel moment a venit, cu siguranță”, a declarat acesta, conform .