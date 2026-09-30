Meciul după care Mihai Pintilii a vrut să plece de la FCSB: „M-am simțit umilit! Rușinos”

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Mihai Pintilii (41 de ani) a plecat recent de la Levadiakos, unde colabora cu Elias Charalambous. Fostul mijlocaș român a povestit cel mai „negru” moment pe care l-a trăit ca tehnician la FCSB, de unde a simțit imediat că vrea să plece.

Coșmarul lui Mihai Pintilii la FCSB

FCSB vine după un sezon 2025/2026 pe care vrea să îl uite. Din postura de dublă campioană a României anterior și cu o Supercupă a României câștigată la startul stagiunii, echipa „roș-albastră” nu anticipa sub nicio formă ce urmează. Preliminariile cupelor europene au început cu eliminări rușinoase din partea unor echipe mici, iar rezultatele din campionat au surprins pe toată lumea.

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Mihai Pintilii a dezvăluit că cel mai jos moment în care s-a aflat pe banca tehnică a fost eșecul cu , nou-promovată atunci. Echipa din cartierul Pantelimon obținea această victorie în octombrie 2025, șocându-i pe toți. Fostul mijlocaș român a dezvăluit că acela a fost , lucru pe care l-a făcut abia în martie 2026.

„M-am simțit umilit la meciul cu Metaloglobus, când am luat bătaie 2-1 la ei. Atunci, pentru mine, a fost una dintre cele mai mari înfrângeri ca antrenor. Rușinos. Acolo nu ține de Gigi Becali, nu ține de Mihai Pintilii, nu ține de Elias Charalambous, nu ține de nimeni. Ține de tine, ca jucător. Să te respecți un pic pe tine, că nu poți să te prezinți să te bată Metaloglobus, care nu bătuse pe nimeni. Cu tot respectul, n-am nimic cu Metaloglobus, dar ca idee. Și atunci a fost un moment în care îmi venea să plec.

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Nu mă deranjează absolut nimic. Poate să zică lumea orice… Nu că sunt imun, nu, mă afectează anumite lucruri, dar eu știu despre mine cum sunt și ce fel de om sunt, și restul… Poate să zică lumea orice, că declarațiile… ‘cârpă, sclav’, astea știi cum sunt? Trecătoare. Lumea știe cine ești și la revedere. Eu pot să mă uit în ochii oricui. N-am dat niciun ban să ajung, n-am dat mită, am fost chiar dat afară. N-am avut pile, n-am avut de unde să dau ca să dau pile”, a spus Mihai Pintilii, pentru .

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FCSB, doar locul 8 sezonul trecut

Deși a prins din nou faza ligii din Europa League, pe care a încheiat-o pe locul 27 cu 7 puncte, situația a fost mult mai dură în campionat. Cele 46 de puncte acumulate în sezonul regulat (cu 4 mai puține decât FC Argeș, locul 6) au făcut ca FCSB să joace pentru prima dată în istorie în play-out. Bucureștenii nu au strălucit nici aici, suferind 3 eșecuri din cele 9 meciuri și terminând pe locul 2, sub UTA (39 de puncte), adică un loc 8 per total.