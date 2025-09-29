Sport

Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia

Vești proaste pentru Real Oviedo. Echipa lui Horațiu Moldovan avea meci la Valencia în etapa a 7-a din La Liga, dar partida a fost amânată din cauza vremii nefavorabile
Cristian Măciucă
29.09.2025 | 18:05
Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din LaLiga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia. FOTO: hepta.ro

Valencia – Real Oviedo era ultimul meci al etapei a 7-a din LaLiga. Echipa lui Horațiu Moldovan nu îi va mai putea înfrunta pe „lilieci” la data stabilită din cauza codului roșu care s-a instalat în capitala Comunității Valenciene.

Meci amânat pentru echipa lui Horațiu Moldovan

Meciul dintre Valencia și Real Oviedo era programat luni, 29 septembrie, de la ora 22:00. Confruntarea de pe Mestalla a fost însă amânată după o alertă roșie de vreme severă.

Autoritățile competente au luat decizia in extremis, pentru siguranța suporterilor și a celor două formații. Real Oviedo, echipă la care e legitimat și Horațiu Moldovan, se afla în Valencia încă de duminică dimineață, înainte să fie emisă alerta maximă. Capitala Comunității Valenciene a fost lovită de ploi torențiale și de furtuni.

Când se va juca Valencia – Oviedo

Conform marca.com, partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost deja reprogramată. Meciul de pe Mestalla va avea loc marți, 30 septembrie, de la ora 21:00. Conducerea clubului gazdă și-a avertizat fanii încă de duminică asupra posibilității amânării partidei.

Aproximativ jumătate din fanii Valenciei vin la stadion din localitățile din jurul orașului. Autoritățile au restricționat deplasările, iar cei circa 25.000 de spectatori care ar fi venit din afara Valenciei reprezentau un risc suplimentar.

Valencia, „sub ape” și în toamna anului trecut

Situația amintește de cea petrecută în urmă cu 11 luni, când provincia Valencia a fost afectată de DANA (n.r. – depresiune izolată la altitudine înaltă). Fenomenul a provocat atunci ploi extreme. În Valencia, școlile au fost închise pentru ziua de luni, iar toate activitățile în aer liber au fost suspendate încă de duminică.

