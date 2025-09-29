Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia

Valencia – Real Oviedo era ultimul meci al etapei a 7-a din LaLiga. nu îi va mai putea înfrunta pe „lilieci” la data stabilită din cauza codului roșu care s-a instalat în capitala Comunității Valenciene.

Meci amânat pentru echipa lui Horațiu Moldovan

Meciul dintre Valencia și Real Oviedo era programat luni, 29 septembrie, de la ora 22:00. Confruntarea de pe Mestalla a fost însă amânată după o alertă roșie de vreme severă.

Autoritățile competente au luat decizia in extremis, pentru siguranța suporterilor și a celor două formații. se afla în Valencia încă de duminică dimineață, înainte să fie emisă alerta maximă. Capitala Comunității Valenciene a fost lovită de ploi torențiale și de furtuni.

Când se va juca Valencia – Oviedo

Conform , partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost deja reprogramată. Meciul de pe Mestalla va avea loc marți, 30 septembrie, de la ora 21:00. Conducerea clubului gazdă și-a avertizat fanii încă de duminică asupra posibilității amânării partidei.

Aproximativ jumătate din fanii Valenciei vin la stadion din localitățile din jurul orașului. Autoritățile au restricționat deplasările, iar cei circa 25.000 de spectatori care ar fi venit din afara Valenciei reprezentau un risc suplimentar.

Valencia, „sub ape” și în toamna anului trecut

Situația amintește de cea petrecută în urmă cu 11 luni, când provincia Valencia a fost afectată de DANA (n.r. – depresiune izolată la altitudine înaltă). Fenomenul a provocat atunci ploi extreme. În Valencia, școlile au fost închise pentru ziua de luni, iar toate activitățile în aer liber au fost suspendate încă de duminică.