Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv

Următorul meci pe care îl joacă Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, va fi televizat în România. Ce post de sport va transmite acest duel extrem de important pentru echipa românului.
Adrian Baciu
27.01.2026 | 20:32
EXCLUSIV FANATIK
Meciul lui Marius Șumudică și el echipei sale, Al Okhdood, în premieră pe TV în România. Sursa foto: colaj Fanatik
Vești excelente pentru fanii fotbalului din România care vor să vadă la lucru echipa lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. Meciul celor de la Al Okhdood, programat vineri, în runda a 18-a din campionatul saudit, ora 15:50, se vede în premieră în țara noastră. Ce post de televiziune îl transmite.

Marius Șumudică și Al Okhdood, în premieră pe TV în România! Ce post va transmite meciul de vineri cu Al Taawon

Marius Șumudică a intervenit, marți, la FANATIK SUPERLIGA, și a vorbit despre cele mai arzătoare subiecte din fotbal aflate la ordinea zilei, precum Rapidul, impactul lui Moruțan în echipa lui Gâlcă sau situația echipei sale din Arabia Saudită.

La finalul intervenției video a tehnicianului român, Horia Ivanovici a făcut un anunț extrem de important pentru fanii fotbalului. Moderatorul emisiunii de la FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că duelul Al Taawon vs Al Okhdood se vede la TV și în țara noastră, pe canalele Prima Sport.

„Tu joci acum, poimâine (n.r. vineri). Să fac un anunț în exclusivitate. Pentru prima oară, glumind puțin așa, la presiunile mele, da? Că i-am dat 100 de telefoane lui Orlando (n.r. Orlando Nicoară – directorul firmei care deține drepturile TV din SuperLiga), m-ai înțeles? Că Prima Sport deține drepturile.

Deci, pentru prima oară vei fi televizat în direct vineri în România. Prima Sport va da meciul tău vineri în direct. Mă rog, ei aveau un alt aranjament, dar ți-am zis. De nu l-am sunat pe Orlando, cred că de 100 de ori. ‘Bă, vrem să vedem meciul lui Șumudică, sunt o grămadă de oameni care vor’. Și zice Orlando: ‘știu că și pe noi ne sună lumea’. Zice, ‘bă, vrem pe Șumudică’. Vineri este primul tău meci în direct în România. Vei fi văzut live vineri”, a spus Ivanovici.

Ce spune Șumudică despre meciul greu cu Al Taawon

În replică, antrenorul lui Al Okhdood a confirmat informația și a spus că speră ca el și formația sa să facă o figură frumoasă în acest duel extrem de dificil. „Sper să facem o figură frumoasă. Probabil că vor mai da și alte meciuri. Peste o săptămână jucăm și cu Al Hilal. Sper, repet, să facem o figură frumoasă”, a spus tehnicianul.

Vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora României 15:50, Al Okhdood se deplasează pe terenul celor de la Al Taawon. Gazdele ocupă un liniștitor loc 5, cu 35 de puncte după 17 runde. În ceea ce-l privește pe Șumudică și formația sa, ei se află pe penultimul loc, cu 9 puncte. Numai Al Najma, cu 4 puncte, este sub echipa românului.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
