„Meciul generațiilor” a fost mutat din cauza războiului! Ce se întâmplă cu partida ce s-ar putea juca în finala Cupei Mondiale

Problemele din aceste zile din Orientul Mijlociu, cauzate de atacul militar al Statelor Unite împotriva Iranului, au făcut ca meciul dintre Spania și Argentina să fie mutat și să nu mai aibă loc la Doha, în Qatar.

Finalissima, dintre Spania și Argentina, nu se va mai juca în Qatar

Meciul dintre Spania și Argentina, cunoscut sub numele de Finalissima, se va disputa la Madrid, după ce inițial fusese programat în Qatar. Partida, care pune față în față campioana Europei și campioana Americii de Sud, era planificată pentru 27 martie 2026, pe stadionul din Lusail, însă situația geopolitică tensionată din Orientul Mijlociu a determinat organizatorii să caute o alternativă. Astfel, noua locație aleasă este stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei.

Decizia de a muta meciul vine în contextul . Evenimentul făcea parte din „Qatar Football Festival”, o serie de meciuri internaționale programate la sfârșitul lunii martie, dar instabilitatea regională a făcut dificilă organizarea în siguranță a acestora. În aceste condiții, oficialii din fotbalul european și sud-american au început discuțiile pentru relocarea partidei în Europa.

Argentina este deținătoarea trofeului Finalissima

și aduce față în față câștigătoarele ultimelor ediții ale Campionatului European și ale Copa América. În ediția din 2026 se vor întâlni Spania, campioana UEFA Euro 2024, și Argentina, câștigătoarea Copa América 2024. Trofeul este deținut chiar de selecționata sud-americană, care a câștigat ediția precedentă a competiției.

Sud-americanii s-au impus în fața Italiei, 3-0, în 2022, un meci în care au punctat pentru formația pumelor Lautaro Martinez, Angel Di Maria și Paulo Dybala, 3 jucători care au șanse mici să fie în lotul primei reprezentative pentru duelul de acum, cu Spania.

Primul duel dintre Lamine Yamal și Leo Messi

Confruntarea dintre Argentina și Spania este cu atât mai așteptată cu cât va fi prima în care Leo Messi va da piept cu Lamine Yamal, omul care încearcă să-i calce pe urme la Barcelona. Aceștia din urmă sunt doi dintre cei mai buni jucători produși de echipa catalană, iar talentul lor a impresionat milioane de fani.

Mulți anticipează un duel foarte echilibrat, care ar putea să fie decis de un moment de magie din partea oricărui jucător prezent pe teren, Fanii chiar l-au numit pe internet ‘duelul generațiilor’, dată fiind diferența mare de vârstă între Messi și Yamal. De altfel, chiar se speculează că această partidă ar putea să se repete și la Cupa Mondială ce va avea loc în vară.