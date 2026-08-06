Meciul internaționalului român din Europa League, oprit după doar 16 minute: „Polo pe apă!”

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Pe lângă românii de la Universitatea Craiova, un alt fotbalist internațional român joacă în Europa League. Este vorba despre Vlad Dragomir, de la Pafos, care joi seară a mers alături de ciprioți în Austria, unde a întâlnit-o pe Red Bull Salzburg. Partida a fost întreruptă după doar 16 minute din cauza ploii.

Salzburg – Pafos, întrerupt după doar 16 minute din cauza ploii

Deși vremea era rea încă dinaintea fluierului de start, arbitrul a pornit meciul dintre Salzburg și Pafos, însă gazonul a devenit impracticabil la scurt timp. După doar 16 minute, centralul polonez Sylwestrzak a decis să întrerupă partida până când precipitațiile abundente se vor opri. În cel mai rău caz, partida ar putea fi amânată.

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La formația cipriotă, titular este Vlad Dragomir, mijlocașul care de curând El a fost important pentru echipa sa în dubla precedentă din Europa League, în care echipa sa a trecut de Hajduk Split, deși pierduse meciul tur cu 0-2. Vlad Dragomir a dat o pasă decisivă în victoria clară de pe teren propriu, cu scorul de 4-0. El nu a fost titular, însă a intrat pe teren înainte de finalul primei reprize. iar ciprioții au obținut calificarea cu alte două reușite în reprizele suplimentare.

Gazdele au glumit pe rețelele de socializare după ce partida a fost întreruptă

Vremea rea din Austria, de la Salzburg, a pus bețe-n roate celor două echipe, însă oficialilor nu le-a rămas decât să facă haz de necaz. Deși meciul a fost întrerupt după doar un sfert de oră și nu se știe când sau dacă partida se va mai relua în aceeași zi, pe contul oficial de social media al celor de la Salzburg au apărut poze din timpul meciului și glume.

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„Da, chiar este fotbal! De fapt, acum este mai mult polo pe apă… meciul a fost întrerupt. Cantitatea uriașă de apă de pe teren face fotbalul să fie imposibil de practicat în acest moment”, au scris austriecii pe social media. După care au continuat cu o altă postare: „În această imagine, mingea încă se rostogolea. Acum nu mai are nicio șansă!”.

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