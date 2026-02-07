Sport

Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri! Motivul este uluitor

Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo, echipele la care evoluează Andrei Rațiu, respectiv Horațiu Moldovan, a fost amânat. Care este motivul anunțat de La Liga.
Bogdan Mariș
07.02.2026 | 12:02
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri. FOTO: colaj Fanatik
Partida dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo, care urma să se dispute sâmbătă, de la ora 15:00, în cadrul etapei 23 din La Liga, a fost amânată. Suprafața de joc de pe stadionul din Vallecas nu este practicabilă, iar liga spaniolă a decis ca partida dintre echipele la care evoluează Andrei Rațiu și Horațiu Moldovan să se dispute la o dată ulterioară.

Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri

Partida dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo a fost amânată de reprezentanții La Liga, anunțul oficial fiind făcut cu doar câteva ore înainte de startul jocului. Gazonul de pe stadionul echipei lui Andrei Rațiu a fost înlocuit în această săptămână, însă suprafața de joc nu este practicabilă din cauza condițiilor meteo.

„Decizia a fost luată după ce s-a determinat faptul că, în momentul de față, suprafața de joc nu îndeplinește garanțiile necesare pentru ca meciul să se joace în condiții de siguranță. Trebuie menționat că Rayo Vallecano a depus eforturi semnificative în această săptămână, înlocuind complet gazonul, cu obiectivul ca meciul să se dispute.

Totuși, condițiile meteorologice adverse din timpul lucrărilor și prognoza pentru următoarele ore au împiedicat gazonul să atingă starea optimă necesară”, a precizat forul spaniol pe site-ul oficial. Fotbaliștii de la Rayo au scos în evidență recent problemele care există la arena din capitala Spaniei.

Știre în curs de actualizare

