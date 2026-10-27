Sport

Meciul lui Arsenal din Cupa Ligii a fost oprit din cauza unei drone! Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
27.10.2026 | 23:13
Meciul lui Arsenal din Cupa Ligii a fost oprit din cauza unei drone Video
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Meciul lui Arsenal din Cupa Ligii a fost oprit din cauza unei drone. Foto: Profimedia
Meciul jucat de Arsenal marți seară în Cupa Ligii Angliei a fost oprit din cauza unei drone care survola cerul deasupra stadionului!
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Meciul jucat de Arsenal marți seară în Cupa Ligii Angliei pe terenul celor de la Fleetwood Town a fost oprit după doar două minute de joc de către arbitrul Michael Salisbury. Motivul a fost reprezentat de faptul că în acele momente cerul de deasupra arenei începuse să fie survolat de către o dronă, iar în Anglia bineînțeles că protocolul în astfel de situații este unul foarte strict.

Meciul Fleetwood Town – Arsenal din Cupa Ligii Angliei a fost oprit în minutul 2 din cauza unei drone

În mod evident, toată lumea s-a temut pentru câteva momente de un posibil atac, în principiu orchestrat de către diferite organizații teroriste sau alte chestiuni de acest gen. Inițial, arbitrul doar a întrerupt jocul pentru a merge să discute cu antrenorii celor două echipe și cu oamenii implicați în organizarea acestei partide, respectiv observatorii, de joc și de arbitraj.

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În acest interval, fotbaliștii au rămas pe teren și au făcut mișcări de încălzire și au schimbat pase între ei. La scurt timp, Salisbury a decis să trimită cele două echipe la vestiare. Întreruperea partidei nu a durat însă mult, întrucât destul de rapid poliția locală a reușit să identifice persoana care controla acea dronă și astfel s-a stabilit că de fapt nu era vorba despre vreun pericol, informează The Sun. 

Meci complicat pentru Arsenal la Fleetwood

În consecință, jocul a fost reluat, după doar aproximativ opt minute de întrerupere. Fleetwood Town, echipă din liga a patra engleză, și Arsenal, campioana din Premier League, s-au duelat în optimile de finală din Cupa Ligii Angliei. În mod extrem de surprinzător, gazdele au reușit să deschidă scorul în această partidă, în minutul 21, prin Loupalo-Bi, și chiar au păstrat avantajul până la pauză. În repriza secundă însă, chiar la începutul ei, mai exact în minutul 50, Viktor Gyokeres a reușit să egaleze pentru „tunari”.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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