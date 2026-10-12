Meciul lui Cristiano Ronaldo din Liga Campionilor, întârziat cu o oră din cauza unei rachete doborâte în apropiere! Arabia Saudită, sub atac!

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(41 de ani) a fost anunțat titular în meciul – Neftchi Fargona, grupare din Uzbekistan, din Liga Campionilor Asiei. Partida fusese inițial programată să înceapă la ora României 21:15. Startul a fost însă întârziat din cauza faptului că în acel timp la Riyadh a fost interceptată și distrusă o rachetă balistică, cel mai probabil de origine iraniană, informează jurnaliștii portughezi de la

În final, partida a debutat la ora României 22:15, cu o oră întârziere deci, după ce s-a stabilit că totul este sub control, iar pericolul a fost îndepărtat. La oaspeți, Stipe Perica, fostul atacant de la Dinamo, a început acest meci doar pe banca de rezerve.

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SO, WHAT EXACTLY HAPPENED?! 🚨🇸🇦 Saudi Civil Defense issued a warning at 9:00 PM, just 15 minutes before kickoff. An official announcement then confirmed the interception and destruction of a ballistic missile launched towards Riyadh. Fans inside the stadium received emergency alerts on their phones, while the stadium announcer reassured everyone that there was no need to leave their seats. Everything is now reported to be under control, and kickoff has been rescheduled for 10:15 PM. No need to panic. SAUDI ARABIA IS SAFE! 🇸🇦💚 — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol)

Meciul Al-Nassr – Neftchi Fargona din Liga Campionilor Asiei, cu Ronaldo anunțat titular, a fost întârziat după ce o rachetă balistică a fost interceptată la Riyadh

Bineînțeles că acest atac s-a produs în contextul bine cunoscutului război pe care regimul de la Teheran îl poartă deja de luni bune împotriva aliaților Statelor Unite din această regiune. Iar Arabia Saudită face parte din această categorie. Până în prezent nu a fost comunicată în mod oficial o nouă oră pentru startul meciului.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Delay in Cristiano Ronaldo’s team Al-Nassr’s match! The start of the match was delayed following alarm sounds around the stadium, and some fans left the stands. https://t.co/cU2zzjPPk2 — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Până în acest moment nu există o confirmare oficială a atacului respectiv. Pe de altă parte însă, de la simple zvonuri s-a ajuns foarte rapid la o alertă de securitate oferită de autoritățile de la Riyadh, fără a fi oferite mai multe detalii până acum. În aceste condiții, se pune chiar problema ca meciul să nu se mai joace luni seară, ci să fie reprogramat la o dată care va fi comunicată ulterior. Un anunț oficial în acest sens este în principiu așteptat în scurt timp.

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تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر، اتبع الآتي: A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Riyadh City to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: https://t.co/I9XHl6YLLp — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

Ce se întâmplă mai exact în Arabia Saudită

Potrivit , a fost vorba mai exact de mai multe proiectile trimise de către rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, asupra capitalei Arabiei Saudite. Cel mai semnificativ atac a fost îndreptat către Aeroportul Internațional King Khalid. Până în prezent a fost confirmat oficial un deces. De asemenea, alte 11 persoane au fost rănite.

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Cu doar 15 înainte de ora de start inițială a acestui meci, Apărarea Saudită a emis un avertisment în sensul că țara se află sub atac. Ulterior, a anunțat intercepția și distrugerea unei rachete balistice. Imediat, fanii prezenți pe stadion au primit alerte de securitate pe telefoanele mobile. Ulterior, crainicul arenei a transmis că nu este cazul ca spectatorii să își părăsească locurile, întrucât situația este sub control.