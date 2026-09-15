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Echipa lui Florinel Coman (28 de ani), Al Gharafa, a debutat în noua ediție a AFC Champions League Elite cu un duel „de foc”, pe terenul celor de la Al Hilal. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru gazde, însă în prima repriză a avut loc o bătaie incredibilă pe gazon, care s-a lăsat cu două eliminări: Crysencio Summerville, de la gazde, și Ismael Bennacer, de la oaspeți.

Bătaie generală la meciul lui Florinel Coman din Champions League

În minutul 32 al partidei dintre Al Hilal și Al Gharafa, Crysencio Summerville, fotbalist pentru care saudiții au plătit 64.5 milioane de euro în această vară, se afla într-un duel cu jucătorul oaspeților, Abdulrahman Al Rashidi. Olandezul a fost deranjat de faptul că adversarul său îl ținea de tricou și l-a împins pe acesta în afara terenului.

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După gestul fotbalistului batav, pe gazon s-a declanșat o bătaie generală. Simone Inzaghi, antrenorul lui Al Hilal, a încercat să îl calmeze pe Summerville, însă nu a reușit, fiind împins de un fotbalist advers. Olandezul a fost eliminat de arbitru, însă conflictul a continuat, cel mai agresiv fotbalist din tabăra lui Al Gharafa fiind Ismael Bennacer, fostul jucător al lui AC Milan. Algerianul a văzut la rândul său cartonașul roșu, așadar ambele formații au rămas în 10 oameni.

🟥 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗥𝗬𝗦𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 🇳🇱 𝗘𝗧 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘̈𝗟 𝗕𝗘𝗡𝗡𝗔𝗖𝗘𝗥 🇩🇿😳 Summerville qui demande à Bennacer de le retrouver dans les couloirs POUR EN FINIR 😭 32’ | Al Hilal 0 – 0 Al Gharafa 🇶🇦 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL)

Primul gol al meciului a sosit în prelungirile primei reprize, când Ruben Neves a transformat o lovitură de la 11 metri. Florinel Coman a intrat pe teren în minutul 62, însă gazdele au reușit să-și dubleze avantajul prin Sergej Milinkovic-Savic. Internaționalul român a avut o singură fază notabilă, în minutul 86, când șutul său a fost blocat. Scorul final, 2-1, a fost stabilit în minutul 90+3, de Hassan Aladin. Cele două echipe se află în seria de Vest a , alături de alte 14 formații, printre care se numără și Al Sadd, gruparea antrenată de .

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Ce urmează pentru Florinel Coman

Florinel Coman se află pe lista preliminară a selecționerului Gică Hagi pentru cele 4 meciuri pe care echipa națională le va disputa în Liga Națiunilor. În cazul în care va fi convocat, fostul jucător al FCSB-ului va rata partida pe care Al Gharafa o va disputa în QSL Cup contra celor de la Al Mesaimeer, pe 1 octombrie. Următorul meci de campionat, pe terenul celor de la Al Wakra, are loc pe 8 octombrie, la 3 zile după ce România întâlnește Suedia pe Arena Națională.