Sport

Florinel Coman, martorul unor scene uluitoare în Champions League! Bennacer și Summerville s-au luat la bătaie și au fost eliminați. Video

Echipa lui Florinel Coman, Al Gharafa, a întâlnit-o pe Al Hilal în AFC Champions League Elite, iar în prima repriză arbitrul a eliminat doi fotbaliști după o bătaie generală pe gazon. De la ce a pornit totul.
Bogdan Mariș
15.09.2026 | 23:20
Florinel Coman martorul unor scene uluitoare in Champions League Bennacer si Summerville sau luat la bataie si au fost eliminati Video
ULTIMA ORĂ
Bătaie generală la meciul lui Florinel Coman (28 de ani) din Champions League. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Echipa lui Florinel Coman (28 de ani), Al Gharafa, a debutat în noua ediție a AFC Champions League Elite cu un duel „de foc”, pe terenul celor de la Al Hilal. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru gazde, însă în prima repriză a avut loc o bătaie incredibilă pe gazon, care s-a lăsat cu două eliminări: Crysencio Summerville, de la gazde, și Ismael Bennacer, de la oaspeți.

Bătaie generală la meciul lui Florinel Coman din Champions League

În minutul 32 al partidei dintre Al Hilal și Al Gharafa, Crysencio Summerville, fotbalist pentru care saudiții au plătit 64.5 milioane de euro în această vară, se afla într-un duel cu jucătorul oaspeților, Abdulrahman Al Rashidi. Olandezul a fost deranjat de faptul că adversarul său îl ținea de tricou și l-a împins pe acesta în afara terenului.

ADVERTISEMENT

După gestul fotbalistului batav, pe gazon s-a declanșat o bătaie generală. Simone Inzaghi, antrenorul lui Al Hilal, a încercat să îl calmeze pe Summerville, însă nu a reușit, fiind împins de un fotbalist advers. Olandezul a fost eliminat de arbitru, însă conflictul a continuat, cel mai agresiv fotbalist din tabăra lui Al Gharafa fiind Ismael Bennacer, fostul jucător al lui AC Milan. Algerianul a văzut la rândul său cartonașul roșu, așadar ambele formații au rămas în 10 oameni.

Primul gol al meciului a sosit în prelungirile primei reprize, când Ruben Neves a transformat o lovitură de la 11 metri. Florinel Coman a intrat pe teren în minutul 62, însă gazdele au reușit să-și dubleze avantajul prin Sergej Milinkovic-Savic. Internaționalul român a avut o singură fază notabilă, în minutul 86, când șutul său a fost blocat. Scorul final, 2-1, a fost stabilit în minutul 90+3, de Hassan Aladin. Cele două echipe se află în seria de Vest a AFC Champions League Elite, alături de alte 14 formații, printre care se numără și Al Sadd, gruparea antrenată de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de...
Digi24.ro
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală

Ce urmează pentru Florinel Coman

Florinel Coman se află pe lista preliminară a selecționerului Gică Hagi pentru cele 4 meciuri pe care echipa națională le va disputa în Liga Națiunilor. În cazul în care va fi convocat, fostul jucător al FCSB-ului va rata partida pe care Al Gharafa o va disputa în QSL Cup contra celor de la Al Mesaimeer, pe 1 octombrie. Următorul meci de campionat, pe terenul celor de la Al Wakra, are loc pe 8 octombrie, la 3 zile după ce România întâlnește Suedia pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi...
Digisport.ro
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
Gigi Becali, ofertă fără precedent pentru Edi Iordănescu să preia FCSB! Adrian Mutu...
Fanatik
Gigi Becali, ofertă fără precedent pentru Edi Iordănescu să preia FCSB! Adrian Mutu a intervenit: „Păi așa vin și eu”
Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie...
Fanatik
Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie A! A debutat la seniori când n-avea încă 14 ani
Lamine Yamal și Kylian Mbappe, contre pentru Balonul de Aur: ”Îl merit” /...
Fanatik
Lamine Yamal și Kylian Mbappe, contre pentru Balonul de Aur: ”Îl merit” / ”Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine”
Tags:
Parteneri
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și...
iamsport.ro
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și m-am blocat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!