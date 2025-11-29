Sport

Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto

Meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași a fost afectat de condițiile atmosferice, însă foștii mari fotbaliști prezenți pe gazon au făcut spectacol chiar și în acest context.
Bogdan Mariș
29.11.2025 | 19:54
Meciul lui Ronaldinho de la Iasi puternic afectat de ceata Jucatorii au avut mari batai de cap dar echipa brazilianului a facut spectacol Foto
Ronaldinho a evoluat într-un meci demonstrativ la Iași. FOTO: Sport Pictures
Meciul demonstrativ „Football World – Ronaldinho and Friends”, desfășurat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, s-a încheiat cu o victorie a formației conduse din teren de superstarul brazilian, 7-4, contra echipei României. Partida a fost afectată de ceața care s-a lăsat în zonă, însă fanii prezenți în tribune au savurat și în aceste condiții meciul.

Ronaldinho a făcut spectacol la Iași! Ceața a dat mari bătăi de cap fotbaliștilor

Ronaldinho a sosit la Iași alături de mai multe superstaruri din fotbalul internațional, care au înfruntat o echipă formată din nume importante ale fotbalului românesc. Câştig de cauză a avut echipa lui Ronaldinho, scor 7-4, la capătul unui meci în care ceața i-a „încurcat” pe fotbaliști. Una dintre reușite a fost chiar a fostului „decar” al Barcelonei, celelalte fiind semnate de Vincenzo Iaquinta, Rafinha, Raffaele, Diego Souza, Cristian Zaccardo și Naldo.

De cealaltă parte, pentru echipa României au înscris Bogdan Pătrașcu, Costin Curelea și Romulus Miclea. Actualul selecționer al naționalei U21 a reușit o „dublă”, unul dintre goluri fiind marcat dintr-o „rabona”. Dincolo de cele 11 goluri, a existat și un alt moment memorabil: portarul Răzvan Stanca a reușit să apere un penalty executat chiar de Ronaldinho.

Ceața le-a dat mari bătăi de cap fotbaliștilor la meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași. Foto: captură Prima Sport.
Cine s-a aflat pe teren la meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași

Din selecționata internațională condusă din teren de Ronaldinho au mai făcut parte Helton, Rafinha, Anderson Polga, Naldo, Diego Souza, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo, Andre Santos, Amauri, Marek Jankulovski, Maicon, Raffaele, dar şi Eric de Oliveira, brazilianul care a scris istorie în fotbalul românesc.

Lotul României a fost format din Răzvan Stanca, Eduard Stăncioiu, Sorin Paraschiv, Miodrag Belodedici, Marius Niculae, Liviu Ciobotariu, Alin Rațiu, Adrian Neaga, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Romulus Miclea, Costin Curelea şi Lucian Sănmărtean.

