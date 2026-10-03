Meciul Polonia – România a câștigat bătălia audiențelor cu ”Vocea României”! Câți români au urmărit la tv umilința ”tricolorilor” lui Gică Hagi

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Deși a început prost Liga Națiunilor, cu înfrângeri în fața Suediei (1-2) și Bosniei Herțegovina (2-4), naționala României nu a fost părăsită de fani. Audiențele au fost excelente și la întâlnirea cu Polonia, doar ”tricolorii” au dat-o din nou în bară.

Antena 1, lider de audiență cu partida Polonia – România 6-0

Suporterii echipei naționale au sperat că Gică Hagi va reuși să schimbe fața României în cel de-al treilea joc din Liga Națiunilor și s-au postat în fața televizoarelor pentru a urmări duelul cu Polonia. Doar că au văzut în direct o .

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Antena 1 a înregistrat cifre foarte bune, a fost peste postul rival Pro TV, care în timpul meciului difuza emisiunea ”Vocea României”, și a fost lider detașat de audiență în intervalul orar 21:45 – 23:37.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 8 puncte de rating și 33.4% cotă de piață, în timp ce Pro TV realiza 6 puncte de rating și 25.2% cota de piață cu emisiunea de divertisment.

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Antena 1 a dominat toate sectoarele de audiență

Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu partida de fotbal a naționalei, având 8.9 puncte de rating și 29% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.6 puncte de rating și 21.6% cota de piață.

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Ierarhia s-a păstrat și la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 8.5 puncte de rating și 27.5% cota de piață, devansând Pro TV care a avut 6.2 puncte de rating și 19.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:09, aproape 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida Polonia – România.

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Fanii se pregătesc de boicot

Suporterii români prezenți la Varșovia au îndurat cu greu umilința unui 0-6 incredibil. Fanii au explodat în mai multe rânduri și au scandat injurii la adresa lui Răzvan Burleanu și .

Însă, marea lovitură ar putea veni la partida cu Suedia de pe Arena Națională, programată luni, 5 octombrie, de la ora 21:45. Deși s-au dat peste 40.000 de bilete, o parte din fani, nemulțumi de prestațiile ”tricolorilor”, , chiar la prețuri mai mici decât și le-au achiziționat.