Sport

Meciul Polonia – România a câștigat bătălia audiențelor cu ”Vocea României”! Câți români au urmărit la tv umilința ”tricolorilor” lui Gică Hagi

România a pierdut fără drept de apel duelul cu Polonia din Liga Națiunilor. Însă, suporterii au fost alături de națională și de această dată, iar audiențele spun clar acest lucru.
Traian Terzian
03.10.2026 | 10:36
Meciul Polonia Romania a castigat batalia audientelor cu Vocea Romaniei Cati romani au urmarit la tv umilinta tricolorilor lui Gica Hagi
SPECIAL FANATIK
Ce audiențe a făcut Antena 1 cu întâlnirea Polonia - România. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși a început prost Liga Națiunilor, cu înfrângeri în fața Suediei (1-2) și Bosniei Herțegovina (2-4), naționala României nu a fost părăsită de fani. Audiențele au fost excelente și la întâlnirea cu Polonia, doar ”tricolorii” au dat-o din nou în bară.

Antena 1, lider de audiență cu partida Polonia – România 6-0

Suporterii echipei naționale au sperat că Gică Hagi va reuși să schimbe fața României în cel de-al treilea joc din Liga Națiunilor și s-au postat în fața televizoarelor pentru a urmări duelul cu Polonia. Doar că au văzut în direct o umilință istorică.

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Antena 1 a înregistrat cifre foarte bune, a fost peste postul rival Pro TV, care în timpul meciului difuza emisiunea ”Vocea României”, și a fost lider detașat de audiență în intervalul orar 21:45 – 23:37.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 8 puncte de rating și 33.4% cotă de piață, în timp ce Pro TV realiza 6 puncte de rating și 25.2% cota de piață cu emisiunea de divertisment.

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Antena 1 a dominat toate sectoarele de audiență

Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu partida de fotbal a naționalei, având 8.9 puncte de rating și 29% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.6 puncte de rating și 21.6% cota de piață.

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Ierarhia s-a păstrat și la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 8.5 puncte de rating și 27.5% cota de piață, devansând Pro TV care a avut 6.2 puncte de rating și 19.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:09, aproape 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida Polonia – România.

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Fanii se pregătesc de boicot

Suporterii români prezenți la Varșovia au îndurat cu greu umilința unui 0-6 incredibil. Fanii au explodat în mai multe rânduri și au scandat injurii la adresa lui Răzvan Burleanu și i-au cerut demisia de la conducerea FRF.

Însă, marea lovitură ar putea veni la partida cu Suedia de pe Arena Națională, programată luni, 5 octombrie, de la ora 21:45. Deși s-au dat peste 40.000 de bilete, o parte din fani, nemulțumi de prestațiile ”tricolorilor”, și-au pus tichetele la vânzare în mediul online, chiar la prețuri mai mici decât și le-au achiziționat.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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