Trei faze controversate în Argeș – Farul! Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, dialog uluitor: „N-ai voie să vorbești!”

FC Argeş – Farul Constanţa este un meci cu o miză uriaşă pentru play-off. Piteştenii vin după , arbitru care a anulat gratuit golul de 2-1 în meciul cu Petrolul, încheiat până la urmă 1-2.

Bogdan Andone, eliminat în FC Argeş – Farul!

Istvan Kovacs este arbitrul delegat al meciului de la Mioveni. Iar în prima repriză a meciului cu Farul Constanţa, centralul din Carei a avut două faze fierbinţi de gestionat. În minutul 37, Bogdan Andone a fost eliminat.

Antrenorul lui FC Argeş a protestat vehement după o ţinere a lui Denis Alibec, pentru care a solicitat cartonaş galben. Kovacs i-a arătat iniţial cartonaş galben, dar antrenorul a continuat să protesteze şi .

Bogdan Andone: “E fault de galben”

Istvan Kovacs: “Tu nu ai voie să vorbești”

Bogdan Andone: “Atunci o să vorbesc la conferință”, a fost dialogul dintre cei doi, conform .

Mario Tudose, iertat de eliminare?

Din tribune s-a strigat „Hoţii! Hoţii”, mai ales că amintirea scandalului în care a fost implicat Radu Petrescu a fost proaspătă. Câteva minute mai târziu a avut loc o nouă fază fierbinte, cu Mario Tudose în prim plan.

Căpitanul lui FC Argeş a văzut în minutul 12 cartonaşul galben pentru proteste, iar în finalul reprizei a comis un fault asupra lui Işfan, care a scăpat în partea stângă. Istvan Kovacs a lăsat avantaj şi ulterior faza s-a stins.

Arbitrul nu a revenit asupra fazei cu Tudose şi a lăsat meciul să meargă. O fază controversată în urma căreia fundaşul central a riscat enorm cartonaşul galben. La cabine s-a intrat cu scor alb şi cu 11 la 11.

Matos a deschis scorul! Kovacs a fost chemat la VAR

În debutul reprizei secunde a meciului FC Argeș – Farul, echipa lui Bogdan Andone a izbutit să marcheze cu o lovitură de cap. Golul a fost validat inițial, însă Istvan Kovacs a fost chemat la VAR de Adrian Cojocaru.

La monitorul VAR, cel mai bine cotat arbitru român al momentului a revăzut faza golului, fiind chemat pentru a interpreta dacă Robert Moldoveanu, aflat în ofsaid, l-a împiedicat pe fundașul celor de la Farul să ajungă la minge. În cele din urmă, golul a fost validat.