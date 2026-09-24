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Se cunoaște cine transmite la TV în țara noastră meciul Suedia – România de vineri seară, ora 21:45, debutul „tricolorilor” în această ediție de Liga Națiunilor, mai exact în Liga B, și totodată debutul oficial al lui Gică Hagi în acest al doilea său mandat de selecționer. Din acest punct de vedere, s-a produs o schimbare importantă pe piața media din România.

Cine transmite la TV meciul Suedia – România din Liga Națiunilor

Mai exact, dacă până acum aceste meciuri erau împărțite între Antena 1 și Prima TV, în această campanie toate partidele naționalei noastre, deci și acest duel de la Stockholm, Această situație se va menține de altfel până în 2028, deci inclusiv în campania de calificare la următorul Campionat European. De asemenea, va putea fi văzut și online, pe platforma Antena Play.

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Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul Suedia – România

Pentru această acțiune, care, după cum se știe deja foarte bine, cuprinde patru meciuri, selecționerul a convocat nu mai puțin de 32 de jucători, după ce Denis Drăguș s-a accidentat și nu a mai putut astfel onora „invitația”. Doar că pentru un astfel de meci nu pot fi incluși pe foaia de joc decât 23 de fotbaliști. Așadar, „Regele” a fost nevoit să renunțe la 9 „tricolori” pentru acest meci din Suedia.

Este vorba despre Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Ei au rămas să se pregătească la baza de la Mogoșoaia, bineînțeles în vederea unei eventuale includeri în lot pentru următoarele trei partide din această grupă de Liga Națiunilor.

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Așadar, cei 23 de jucători incluși de Gică Hagi pe listă pentru duelul Suedia – România sunt: „Ionuț Radu, Hindrich, Cojocaru – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, M. Ilie, Ghiță, Băluță, Borza, Eissat, Bancu, Screciu, Burcă, Olaru, Dragomir, Stanciu, Mihăilă, I. Hagi, R. Marin, Tănase, Man și Louis Munteanu”.

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Ce a declarat Gică Hagi înainte de Suedia – România

Înainte de plecarea spre Suedia, cu ocazia unei conferințe de presă organizate la Mogoșoaia, selecționerul s-a declarat, o dată în plus, în stilul caracteristic de altfel, de a obține rezultate bune în această grupă de Liga Națiunilor: „Venim după vacanță, începem treaba și, când vorbim de națională, vine și presiunea. De ce? Vrem să câștigăm și să devenim mai buni. Lucrăm la mentalitatea de a deveni cei mai buni. În Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune.

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Nivelul e foarte bun și trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Și să facem ambele faze de la bine în sus. Sper ca jucătorii să înțeleagă și să-i facem să performeze. Liniște vom avea dacă vom avea succes. Spre asta vrem să mergem. Sunt foarte încrezător. Am încredere mare în potențialul echipei. Sper să facem meciuri foarte bune. Trebuie să ne adaptăm la acest program”.