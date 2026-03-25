Meciul cu Turcia, proiectat într-o piață celebră din România pe un ecran gigant

Joi seara, naționala României va juca un meci crucial la Istanbul, în fața Turciei. Câștigătoarea se va califica în finala barajului pentru Cupa Mondială. Doar 2.000 de suporteri români au prins bilete pentru partida de pe Beșiktaș Park, însă fanii pot urmări jocul într-o mare piață dintr-un oraș din țara noastră. Primăria va amplasa un ecran gigant.

România luptă pentru calificarea la Mondial. Unde pot vedea suporterii din țară meciul de la Istanbul

Doar 2.000 de norocoși au reușit să prindă un tichet. A fost sold-out în doar câteva secunde, iar atmosfera de pe stadionul din Istanbul se anunță una infernală. Elevii lui Mircea Lucescu sunt însă obligați să facă față presiunii uriașe venite din tribune.

, cât și la terase. Multe localuri din țară au anunțat deja că vor transmite partida, întrucât, fără doar și poate, este vorba despre evenimentul anului în sportul românesc. Consumația va fi, cu siguranță, pe măsură.

Meciul Turcia – România va fi difuzat pe un ecran gigant în Piața Sfatului. Anunțul viceprimarul din Brașov

Dan Ghiță, viceprimarul din Brașov, a anunțat că partida dintre Turcia și România, de joi, 26 martie, va fi transmisă în direct în Piața Sfatului. În centrul orașului va fi montat un ecran gigant, iar fanii naționalei sunt invitați să vină în număr mare pentru a-i susține de la distanță pe „tricolori”. „Pe 26 martie, ne vedem aici, în Piața Sfatului din Brașov, să urmărim împreună un meci cât o finală, Turcia–România, pe ecran gigant, exact în mijlocul României, la Brașov”, a precizat viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță.

Mai mult, fanii naționalei de seniori a României pot opta și pentru o experiență de lux. În multe cinematografe din țară, începând cu ora 19:00, se va difuza duelul de la Istanbul. Suporterii pot astfel să vadă partida în sala de cinema, cu o pungă de popcorn în mână.