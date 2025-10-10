Meciul zilei în preliminariile CM! Fostul star al Barcelonei a marcat toate golurile naționalei într-un succes cu 4-3, dar a comis-o pe final. Video

Pierre-Emerick Aubameyang a făcut spectacol în partida câștigată de naționala Gabonului cu 4-3 împotriva Gambiei în . Fostul star de la Barcelona și Arsenal, care momentan evoluează la Olympique Marseille, a marcat toate golurile echipei sale înainte de a fi eliminat.

Spectacol total în preliminariile Cupei Mondiale

Naționala Gabonului avea nevoie de un succes cu Gambia pentru a rămâne în cărțile calificării, iar meciul disputat la Nairobi, în Kenya, a avut o desfășurare uluitoare. a deschis scorul în minutul 20, însă Yankuba Minteh a reușit să egaleze după scurt timp. Aubamayang a realizat „dubla” în minutul 42, dar și de această dată Gambia a egalat, prin Adama Sidibeh, chiar înainte de pauză.

În debutul părții secunde, Sidibeh a punctat din nou, însă „Auba” nu s-a lăsat mai prejos și și-a completat „hat-trick”-ul în minutul 62. Un sfert de oră mai târziu, starul lui Olympique Marseille a marcat cel de-al patrulea gol, iar reușita avea să fie cea decisivă. După acest gol, Aubameyang a primit un cartonaș galben pentru că a rupt steagul de la colțul terenului în timp ce sărbătorea reușita. Golurile lui Aubameyang pot fi urmărite .

În minutul 85, atacantul a primit al doilea cartonaș galben, pentru proteste, și și-a lăsat echipa în zece oameni, însă rezultatul nu s-a mai modificat până la final. Partida spectaculoasă de la Nairobi a fost urmărită de pe bancă și de un jucător din Superliga României. Mouhamadou Drammeh, mijlocașul Universității Cluj, a fost rezervă neutilizată în tabăra Gambiei.

Performanță istorică pentru Gabon?

Naționala Gabonului a ajuns la 22 de puncte cu acest succes și păstrează în continuare șanse la o calificare, prima din istorie, la Cupa Mondială. Cu o etapă înainte de final, trupa condusă din teren de Pierre-Emerick Aubameyang este la un punct în urma liderului Coasta de Fildeș, care s-a impus cu 7-0 în această etapă contra naționalei din Seychelles.

Ivorienii au avut un parcurs aproape perfect până acum: șapte victorii, două remize și un golaveraj fabulos: 22-0. În ultima rundă, Gabonul va evolua pe teren propriu contra reprezentativei din Burundi, meci pentru care Aubameyang va fi suspendat, în timp ce Coasta de Fildeș va primi vizita naționalei din Kenya. Dacă va termina pe locul 2, Gabonul are o șansă importantă să avanseze la baraj, unde vor participa patru formații din Africa.

Cine este Pierre-Emerick Aubameyang

Se poate spune fără vreun dubiu faptul că Pierre-Emerick Aubameyang este cel mai important fotbalist din istoria Gabonului, acesta fiind golgheterul all-time al naționalei, cu 39 de reușite în 83 de meciuri disputate. La nivel de club, acesta a „bifat” grupări uriașe din fotbalul european.

„Lansat” de AC Milan, Aubameyang a mai jucat pentru Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea și Marseille, dar și pentru formația saudită Al-Qadsiah, unde a jucat timp de un sezon înainte de a reveni la OM. Cel mai bun sezon al său a fost 2016-2017, când a înscris de 40 de ori pentru Borussia Dortmund în doar 46 de meciuri. Trei ani mai târziu, Aubameyang a cucerit „Gheata de Aur” în Premier League, cu 22 de reușite, la egalitate cu alte două nume uriașe din fotbalul african, Mohamed Salah și Sadio Mane.