Amicale internaționale de lux. Opt goluri în Arsenal – FC Barcelona. Real Madrid a răpus „diavolii roșii”. Video

În noaptea de miercuri spre joi pe fusul european a continuat pe stadioanele din SUA seria partidelor amicale de lux ale echipelor de top din Europa, care se întâlnesc între ele, toate având o mulțime de suporteri inclusiv pe pământ american, motiv pentru care aceste turnee sunt excelente rețete financiare. De departe, partida dintre Arsenal și FC Barcelona, în care s-au marcat opt goluri, este meciul de referință de până acum al acestei veri.

America, magnetul financiar pentru marile cluburi europene în perioada de vară, cu cele mai mai mari nume prezente în turnee

Este perioada în care marile cluburi de pe continentul european se mută aproape în totalitate pe continentul nord-american, acolo unde în 2026 va avea loc următoarea ediție a turneului final al CM, cu cele două premiere, trei țări organizatoare (SUA, Mexic și Canada) și mărirea numărului de echipe prezente de la 32 la 48. SUA, care începe să acorde tot mai mult atenție fotbalului european, dovadă formidabila mișcare de marketing și de imagine reușită de Inter Miami prin aducerea lui Leo Messi, a devenit de câțiva ani locul unde marile puteri din Europa vin pe bani mulți în turnee care cuprind numai întâlniri la vârf, între ele și care realmente umplu stadioanele.

Singurele cluburi de renume mondial care nu se află în aceste zile pe pământ american sunt Bayern Munchen, Manchester City, câștigptoarea Champions League și PSG, acestea alegând varianta unei perioade de pregătire și de desfășurare a unor meciuri amicale pe continentul asiatic, unde au stabilit o serie de partide în Japonia și Coreea de Sud. La PSG este un moment crucial, se încearcă sub toate formele vânzarea lui Kylian Mbappe acum, pentru ca acesta să nu poată pleca la parametri zero vara viitoare unde va dori, în condițiile în care în 2017 PSG a plătit 180 de milioane lui AS Monaco pentru a-l aduce. Miercuri, la Tokyo, City a învins pe Bayern cu 2-1.

Ce spectacol în Arsenal – FC Barcelona, londonezii prestație de excepție!

În noaptea de miercuri spre joi, pentru a merge tot pe fusul orar clasic european au avut loc trei meciuri de top în care au fost implicate unele dintre cele mai bune echipe din Premier League și din La Liga, respectiv Arsenal, Manchester United, Chelsea, Newcastle, Real Madrid și FC Barcelona. Pe toate stadioanele s-a jucat cu casa închisă iar meciurile au fost de foarte bună calitate, mai ales Arsenal – FC Barcelona.

Tunarii și -au întâlnit pe SoFi Stadium din Los Angeles, ridicat pe locul fostului hipodrom de la Hollywood. A fost un fotbal de vis, vicecampioana Angliei reușind să câștige cu 5-3 la capătul unui meci nebun, la fel de spectaculos pe toată durata sa, deși schimbările au avut loc la ambele formații pe bandă rulantă. Arsenal a mai ratat și un penalty prin Saka în prima repriză. Au fost prezente pe teren toate vedetele celor două formații, inclusiv noi veniții Havertz la Arsenal și Gundogan la catalani încă din primul minut. Au marcat Trossard de două ori, Havertz, Saka, Vieira pentru tunari, care au fost conduși cu 1-0 și 2-1 în prima repriză respectiv Lewandowski, Rapinha și tânărul Torres. – vezi

Real Madrid e deja în formă excelentă, Manchester United a doua victimă dintre „diavoli” după AC Milan

Real Madrid se află deja într-o formă foarte bună. Și pare un călugăr iezuit pus pe exorcizări, pentru că, evident este o coincidență, cele două meciuri jucate până acum în SUA, au fost numai împotriva unor echipe al căror apelativ recunoscut în toată lumea este de diavolii. Au fost mai întîi diavolii rosso-nerii de la AC Milan, care i-au cam chinuit serios pe iberici, pentru că au avut 2-0, dar Real a reușit să întoarcă spectaculos la 3-2 în favoarea sa prin Vinicius în minutul 84.

Și miercuri noapte, pe stadionul din Houston a fost rândul diavolilor roșii de pe Old Trafford, adică Manchester United, să sufere o corecție cu 2-0, goluri marcate de cel care este considerat a deveni noul star pe Bernabeu, englezul Bellingham și de Joselu, cu un minut înainte de final. a surprins prin faptul că portarul titular Courtois a fost pe bancă, între buturi s-a aflat Lunin. La United a fost debutul în poartă pentru camerunezul Onana și dintre achiziții a fost prezent Mount. – vezi

Confruntare la nivel de Premier League la Atlanta, cu 75.000 de oameni în tribune

Chelsea și Newcastle sunt aproape de a începe un nou sezon în Premier League, de la 13 august caravana fotbalului englez pornind la drum în noua stagiune. Deocamdată și-au măsurat forțele într-un meci jucat pe stadionul Mercedes Benz din Atalanta, cu 75.000 de spectatori în tribune. A fost un meci disputat într-un ritm neașteptat de intens, dar încheiat fără învingător, pentru că la final a fost 1-1.

Noul venit în atacul londonezilor, Jackson de la Villarreal, este cel care mișcat primul tabela de marcaj în minutul 12, arătând că este o variantâ excelentă în compartimentul ofensiv. A egalat Almiron în al treilea minut de prelungiri din prima repriză și după pauză, în urma valului de înlocuiri jocul lui Chelsea a slăbit considerabil, la timonă a trecut Newcastle, dar fără a marca. – vezi