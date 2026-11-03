Meciuri anulate în Spania! Decizia Federației după moartea lui Jesus de Miguel

ADVERTISEMENT

Vestea decesului lui Jesus de Miguel a cutremurat Spania, marți, 3 noiembrie. , după ce a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul Jesus Owono, în prelungirile partidei dintre CD Tenerife și FC Andorra, 2-2.

Meciurile din Spania, amânate după decesul lui Jesus de Miguel

La câteva ore de la aflarea veștii dureroase, Federația Spaniolă de Fotbal a reacționat categoric. Partidele programate pe 3 noiembrie în Cupa Spaniei, la masculin dar și la feminin, au fost amânate pentru o dată ce va fi anunțată ulterior. Același lucru se va întâmpla și cu duelul pe care selecționata Spaniei U21 trebuia să îl dispute împotriva Japoniei.

ADVERTISEMENT

”În urma confirmării decesului lui Jesús de Miguel, jucător al echipei CD Tenerife, și ca semn de respect și solidaritate, RFEF a decretat suspendarea meciurilor programate pentru marți, 3 noiembrie, corespunzătoare primei și celei de-a treia etape a Cupei Regelui Mapfre, respectiv a Cupei Reinei Iberdrola. De asemenea, prezentarea oficială de la Almendralejo a meciului echipei naționale sub 21 de ani împotriva Japoniei a fost suspendată.

RFEF va anunța în zilele următoare noul program al turneelor ​​sale și orele finale pentru meciurile amânate. Marea familie a fotbalului spaniol rămâne unită în durerea provocată de această pierdere tristă și își transmite toată dragostea și sprijinul familiei, prietenilor și celor dragi ai lui Jesús de Miguel, precum și echipei Tenerife și tuturor fanilor săi, în aceste vremuri foarte dificile”, a transmis Federația Spaniolă de Fotbal, pe .

ADVERTISEMENT

În urma deciziei, două partide din Cupa Spaniei la masculin nu se vor juca astăzi. Este vorba despre duelurile Anaitasuna – Deportivo Alaves și Pamplona – Eibar. Meciurile suferă a doua amânare consecutivă, din cauza tragediilor care au loc în Spania. Cele două confruntări au fost reprogramate pentru data de 3 noiembrie după .

ADVERTISEMENT

Real Madrid și alte cluburi au ținut minut de reculegere la antrenament

Vestea decesului lui Jesus de Miguel a stârnit durere și în vestiarul ”galacticilor”. Fotbaliștii lui Real Madrid au început sesiunea de antrenament din această dimineață ținând un moment de reculegere în memoria fotbalistului lui Tenerife. Același gest a fost făcut și de FC Seviila, Girona și Levante.

ADVERTISEMENT

Le temps est au recueillement pour les clubs espagnols qui s’entraînent ce matin… Le REAL MADRID, le FC SÉVILLE, LEVANTE, GIRONA et plusieurs autres clubs ont observé une MINUTE DE SILENCE avant leur entraînement pour rendre hommage à Jesus de Miguel Alameda 🇪🇸. 🙏🕊️🖤 https://t.co/torecSOGbU — Actu Foot (@ActuFoot_)

Deși nu a evoluat niciodată pentru echipele de juniori ale lui Real Madrid, Jesus de Miguel era atașat de clubul de pe ”Santiago Bernabeu”. Fotbalistul născut în capitala Spaniei era un fan al echipei lui Jose Mourinho.

FC Andorra și Pique au transmis mesaje de condoleanțe

Echipa portarului care s-a ciocnit de Jesus de Miguel, FC Andorra, a reacționat la aflarea veștii fotbalistului. Clubul de pe Estadi de la FAF și-a prezentat condoleanțele față de familia ibericului decedat în meciul direct: ”Cu inimile frânte și devastate, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jesús de Miguel, tuturor coechipierilor, prietenilor și echipei CD Tenerife. Odihnească-se în pace”, a transmis gruparea andorreză, pe .

ADVERTISEMENT

De asemenea, nici proprietarul echipei, Gerard Pique, nu a rămas impasibil la tragedia prin care trece familia adversarului. Fostul fundaș a transmis un mesaj scurt, în comentariile postării: ”Îmi pare atât de rău. Odihnește-te în pace, Jesús”.