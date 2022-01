Meciuri europene la mijloc de săptămână. FC Barcelona, condusă în Cupa Spaniei de o echipă din liga a treia

Acest mijloc de primă săptămână a noului an este bogat în evenimente fotbalistice. Avem o primă etapă în Serie A, binecunoscuta rundă de Bobotează an de an, partide din 16-imile de finală ale Cupei Spaniei, o restanţă din 16-imile de finală ale Cupei Franţei şi semifinalele tur din Cupa Ligii Angliei.

Programul meciurilor europene de la mijloc de săptămână

Marţi, 4 ianuarie

Cupa Spaniei – 16-imi de finală, ora 22:00

Ponferradina – Espanyol

Cupa Franţei – 16-imi de finală, ora 22:00

Lens – Lille

Miercuri, 5 ianuarie

Cupa Spaniei – 16-imi de finală

ora 17:00 Cartagena – Valencia

Leganes – Real Sociedad

Eibar – Mallorca

ora 20:30 Linares – Barcelona

ora 21:00 Atletico Baleares – Celta Vigo

Mirandes – Rayo Vallecano

Valladolid – Betis Sevilla

ora 22:00 Alcoyano – Real Madrid

Cupa Ligii Angliei semfinala tur, ora 21:45

Chelsea – Tottenham

Joi, 6 ianuarie

Cupa Spaniei – 16 imi de finală

ora 17:00 Fuenlabrada – Cadiz

Girona – Osasuna

ora 19:00 Gijon – Villarreal

Zaragoza – Sevilla

ora 21:00 Almeria – Elche

Atletico Mancha – Athletic Bilbao

Rayo Majadahonda – Atletico Madrid

Cupa Ligii Angliei, semifinala tur, ora 21:45

Arsenal – Liverpool

Serie A, etapa a 20-a

ora 13:30 Bologna – Inter

Sampdoria – Cagliari

ora 15:30 Lazio – Empoli

Spezia – Verona

ora 17:30 Atalanta – Torino

Sassuolo – Genoa

ora 19:30 Milan – Roma

Salernitana – Venezia

ora 21:45 Juventus – Napoli

Fiorentina – Udinese

Deşi au etapă în weekend în toate ligile spaniolii îşi dispută actuala ediţie a Cupei, cunoscută sub numele de Cupa Regelui, într-un ritm frenetic şi la mijlocul acestei săptămâni, pe parcursul a trei zile, marţi, 4 ianuarie, miercuri, 5 ianuarie şi joi, 6 ianuarie au loc jocurile din cadrul 16-imilor de finală, în manşă unică.

Foarte interesant este că nici unul dintre cele 16 meciuri programate nu se joacă între echipe din acelaşi eşalon şi avem 11 partide în care formaţii din La Liga au în faţă adversari din eşalonul secund şi cinci în care rivalii provin din a treia divizie.

Echipele din Madrid, adversare din liga 3 în Cupa Spaniei

Real Madrid, după ce a suferit un duş de gheaţă la primul meci din 2022, cedând cu 1-0 în derbyul Capitalei pe terenul lui Getafe, va avea o partidă uşoară la prima vedere, pentru că adversarul este Alconyano, echipă din al treilea eşalon. Însă antrenorul Carlo Ancelotti a anunţat că va trimite pe teren foarte multe rezerve şi va menaja mai mulţi titulari.

Şi Atletico Madrid a nimerit tot peste un obstacol din a treia divizie, urmând a juca pe terenul lui Rayo Majadahonda. Cum Atletico are deja o păţanie teribilă pe răboj sezonul trecut, fiind eliminată repede, încă din 32-imi de modesta Cornella din liga 3. Şi Rayo Majadahonda provine din acelaşi eşalon, dar antrenorul Diego Simeone vrea să meargă tot pe mâna rezervelor, convins că nu va mai păţi ruşinea de anul trecut.

Războiul Nordului în Cupa Franţei

Şi Barcelona are în faţă o formaţie din lumea a treia a fotbalului iberic, Linares, dar aici antrenorul Xavi nu îşi poate permite jucători la odihnă pentru că are 18 absenţi oricum, cei mai mulţi infectaţi cu COVID. Până şi noul venit Ferran Torres are coronavirus! Xavi îl aşteaptă acum pe fostul jucător al rivalei Real Madrid.

În Cupa Franţei se joacă ultima partidă din 16-imi, un adevărat război l Nordului, Lens – Lille, confruntarea care aruncă în joc toate ambiţiile şi energiile, pentru că vorbim despre un derby regional cu suporteri extrem de pătimaşi de ambele părţi şi frecvent s-a lăsat cu violenţe.

Chelsea şi Tottenham pregătesc bomba anului

În Cupa Ligii Angliei se joacă semifinalele tur ale Cupei Ligii: Chelsea – Tottenham şi Arsenal – Liverpool, cormoranii sigur urmând a intra pe teren cu foarte multe rezerve. Chelsea şi Liverpool vor să pună la punct marele schimb al anului, Lukaku la Spurs şi Harry Kane pe Stamford Bridge.

Dacă derbyul londonez obligă la utilizarea celor mai bune distribuţii, fiind vorba de o partidă de orgoliu, în schimb, conform obiceiului, Jurgen Klopp, care nu va sta pe bancă având COVID 19, va utiliza la Londra, cu Arsenal, multe rezerve, pregătindu-se de o lungă perioadă fără vedetele Salah şi Mane în atac, care vor merge la Cupa Africii.

Napoli, lovită şi de COVID şi cu jucători cheie plecaţi la Cupa Africii

Joi au loc partidele din etapa a 20-a, prima din a doua parte a campionatului Serie A, cu câte două partide începând de la ora 13:30, din două în două ore şi încheind la ora 21:45. Liderul Inter joacă la Bologna, echipă cu destule infectări iar Simone Inzaghi are un singur absent cu greutate, suspendat, mijlocaşul Calhanoglu, cel mai bun jucător din ultimele meciuri.

Milan, care nu îl va avea pe bancă pe rezerva de portar Tătăruşanu, e lipsită de alţi trei jucători plecaţi la Cupa Africii, important fiind Kessie iar Napoli merge la Torino, pentru meciul cu Juventus, fără Koulibaly, Ounas, Anguissa şi Osimhen, plecaţi la Cupa Africii, dar ultimul are şi COVID, iar pozitivi la virus sunt Lozano şi Elmas.