Meciurile de la Cupa Mondială 2026 ar putea avea întârzieri uriașe! Problema cu care se confruntă FIFA cu o săptămână înainte de startul turneului

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Meciurile găzduite de ar putea fi întrerupte pentru perioade îndelungate din cauza reglementărilor stricte privind siguranța în cazul descărcărilor electrice. Organizatorii sunt obligați să suspende imediat jocul atunci când fulgerele sunt detectate în apropierea stadionului.

Probleme pentru cei de la FIFA înainte de Cupa Mondială. Legea din SUA ar putea întârzia partidele pentru zeci de minute

Conform normelor aplicate pe orice descărcare electrică observată la aproximativ 13 kilometri de arena sportivă declanșează automat protocolul de siguranță. În aceste situații, arbitrii trebuie să oprească partida, iar jucătorii sunt trimiși la vestiare. De asemenea, spectatorii sunt evacuați sau direcționați către zone considerate sigure până la trecerea pericolului. Măsura are ca scop prevenirea accidentelor cauzate de fulgere, un risc luat foarte în serios de autoritățile americane.

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Reluarea jocului nu este posibilă imediat după încetarea furtunii. Regulamentul prevede că meciul poate continua doar după ce au trecut 30 de minute fără să fie înregistrată o nouă descărcare electrică în perimetrul de monitorizare. Problema apare atunci când fulgerele continuă să se producă în apropierea stadionului. Fiecare nouă descărcare electrică resetează cronometrul, ceea ce poate prelungi considerabil durata întreruperii.

Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic urmează să înceapă pe 11 iunie.

Americanii sunt deciși să respecte regulile și nu vor să facă niciun fel de concesie

În unele cazuri, întârzierile ar putea ajunge la câteva ore, afectând atât programul competiției, cât și experiența fanilor. Situații similare au fost întâlnite în trecut la diverse competiții sportive organizate în Statele Unite. Condițiile meteorologice reprezintă o preocupare importantă pentru organizatorii Cupei Mondiale, mai ales în lunile de vară, când furtunile însoțite de fulgere sunt frecvente în anumite regiuni ale țării.

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Cupă Mondială din 2026 va fi organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, iar respectarea protocoalelor de siguranță va rămâne o prioritate absolută, chiar dacă acestea pot genera întârzieri importante în desfășurarea partidelor. Rămâne de văzut dacă cei de la FIFA, împreună cu televiziunile, vor avea o reacție în această privință, pentru că este bine știut faptul că e un program destul de strict pentru cei care transmit partidele.