Meciurile din Europa și Conference League nu se mai văd la TV în România! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare

Lovitură importantă pe piața media din România: grupul PRO TV ar fi câștigat drepturile de televizare pentru UEFA Europa League și UEFA Conference League pentru perioada 2027-2031, asta la un an de când a început să transmită exclusiv Premier League în detrimentul giganților de la și Prima Sport.

Meciurile din Europa League și Conference League nu se vor mai vedea pe Digi Sport și Prima Sport

Noul acord ar reprezenta una dintre cele mai importante mutări din ultimii ani pe piața . Dacă informațiile se confirmă oficial, meciurile din cele două competiții europene vor fi difuzate de PRO TV și, cel mai probabil, și pe platforma de streaming VOYO, notează . Mutarea vine într-un moment în care grupul PRO își extinde agresiv portofoliul sportiv.

În ultimii ani, trustul a investit masiv în competiții premium, obținând inclusiv drepturile pentru Premier League, Ligue 1 sau Euroliga de baschet, multe dintre ele fiind integrate în strategia digitală a platformei VOYO. Pentru Digi Sport și Prima Sport, pierderea Europa League și Conference League reprezintă un pas înapoi important, mai ales după ce cele două televiziuni reușiseră să păstreze Liga Campionilor pentru următorul ciclu UEFA, 2027-2031. Cele două posturi mizau pe continuitatea competițiilor europene și pe audiențele generate de potențialele echipe românești aflate în aceste competiții.

Unde ar urma să se vadă meciurile din Europa League și Conference League în România

Interesul PRO TV pentru fotbalul european este explicat și de cifrele excelente de audiență obținute în trecut. Meciurile FCSB-ului din preliminarii au produs ratinguri foarte mari pentru postul generalist, astfel justificând investiția făcută. În plus, strategia grupului pare să fie orientată tot mai mult spre streaming.

După achiziționarea campionatului din Anglia, Premier League, VOYO a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de abonați, iar compania vede sportul live ca principal motor de dezvoltare pentru platforma online. Rămâne de văzut dacă toate partidele vor fi difuzate la televizor sau dacă o parte importantă a meciurilor va fi mutată exclusiv online. În trecut, unele transmisiuni europene oferite de PRO TV au fost disponibile doar pe VOYO, decizie care a stârnit reacții puternice de nemulțumire în rândul fanilor.