Meciurile din SuperLiga, mutate pe postul tv cu a treia audiență din România!? LPF, veste excelentă pentru microbiști

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În viitorul apropiat, o nouă televiziune din România ar putea transmite meciurile din SuperLiga. E vorba de postul tv generalist cu a treia audiență în rândul telespectatorilor din țara noastră. Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) dau de înțeles că, aparent, nu ar exista niciun impediment pentru ca microbiștii să vadă partide și pe acest canal.

Postul tv cu a treia audiență din România ar putea transmite în curând meciurile din SuperLiga. LPF explică situația

O veste bombă a apărut în peisajul media din România la începutul acestei săptămâni. Luni, 26 octombrie, Grupul Cleaver și compania eAD (n.r. deținătoarea drepturilor de televizare ale SuperLigii) au anunțat semnarea unui acordul pentru preluarea integrală a Dogan Media International. E vorba, mai exact, de compania care deține postul de televiziune Kanal D. Lansat în țara noastră în 2007, Kanal D a avut o evoluție spectaculoasă și a devenit, treptat, al treilea post ca audiență din România, după „giganții” Pro TV și Antena 1.

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După ce a apărut automat întrebarea dacă, pe viitor, eAD are libertatea de a transmite meciurile pe toate posturile TV pe care le are în portofoliu, inclusiv pe canalul generalist. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ștefan, a oferit o veste excelentă pentru fanii fotbalului.

„(n.r. Conform contractului, cei de la eAD pot să dea meciurile din SuperLiga pe orice post pe care îl au în portofoliu?) La prima vedere nu văd un impediment contractual care ar putea reieși din actele juridice pe care le avem noi încheiate cu ei. (n.r. Adică nu vedeți nicio problemă dacă ei au achiziționat Kanal D, să fie meciuri și pe Kanal D) Trebuie punctat un singur lucru. Trebuie văzut ce contracte au cu ceilalți deținători de drepturi. Nu știm acele contracte. E posibil ca în acele contracte să existe și anumite interdicții. Așa cum e posibil să nu existe și, în funcție de conținutul lor, pot fi văzute meciurile acolo sau nu. Dar din perspectiva noastră, pe contractul pe care îl avem noi cu eAD, nu există o astfel de interdicție”, explică Ștefan.

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LPF admite că transmiterea meciurilor din SuperLiga și pe Kanal D ar reprezenta un avantaj

Justin Ștefan mai punctează că atât el cât și cei aflați în conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) consideră că apariția SuperLigii și pe un post tv cu , precum Kanal D, ar reprezenta un avantaj pentru fenomenul fotbalistic și promovarea acestui sport în media. „(n.r. Să vezi meciuri din SuperLigă pe al treilea post ca audiență din România ar ajuta) Așa credem și noi. Tocmai de aceea am spus, din 2013, că trebuie să poată fi vândute drepturile peste tot, în condiții nediscriminatorii, tocmai pentru a nu fi afectat consumatorul final.

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Și așa este, atâta vreme cât poți avea oportunitatea să vezi meciurile pe un canal cu audiență națională și plasat în față în topul canalelor TV, cred că poate fi o oportunitate pentru SuperLigă și pentru suporteri, bineînțeles”, a punctat oficialul Ligii. Kanal D s-a lansat în România pe 18 februarie 2007, ca parte a celei mai mari companii de media din Turcia, Dogan Media International. În prezent, Kanal D este al treilea cel mai urmărit post tv din România ca audiență. Stă în această poziție de mai bine de un deceniu. Clasamentul principalelor televiziuni din țară este condus de Pro TV, urmat de Antena 1.

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