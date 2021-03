Meciurile stranierilor în weekend. Ultimele apariții înaintea venirii la naționale

Weekendul bate la ușă, iar românii care joacă în străinătate sunt pregătiți pentru noi meciuri importante, ultimele înainte ca unii dintre ei să vină la echipele naționale.

În scenă vor intra internaționalii români din Cehia, Turcia, Grecia, Rusia sau Polonia. Toți ochii vor fi ațintiți mai ales pe Italia, acolo unde Parma lui Man și Mihăilă vor primi vizita celor de la Genoa, într-un meci capital pentru salvarea de la retrogradare.

FANATIK nu susține doar fotbaliștii români, ci și antrenorii. Mircea Lucescu (Dinamo Kiev), Ladislau Boloni (Panathinaikos), Adrian Ursea (Nice) și Costel Gâlcă (Vejle) vor fi și ei implicați în meciuri tari.

Ce meciuri au stranierii în weekend. Pe Ianis Hagi îl așteaptă Old Firm

După frustrarea trăită că nu a jucat în returul cu Slavia Praga din sferturile Europa League, pe Ianis Hagi îl așteaptă duminică, de la ora 14:00, marele derby al Scoției, Celtic – Rangers. Ținut pe bancă joi seară, internaționalul român are șanse mari să fie titular în Old Firm. Meciul nu mai are decât miza orgoliilor după ce Rangers și-a asigurat titlul de campionaă.

În Serie A, Dennis Man și Valentin Mihăilă au mari șanse să fie titular în partida Parma – Genoa, programată vineri, de la ora 21:45, mai ales că au avut prestații excelente în runda precedentă. Sâmbătă, Răzvan Marin și Cagliari joacă la Spezia, în timp ce duminică vor intra în acțiune Radu Drăgușin (Juventus), Ciprian Tătărușanu (Milan) și Ștefan Radu, care are șansa să egaleze recordul de prezențe în tricoul formației italiene, deținut de legendarul Giuseppe Favalli.

După ce Marius Șumudică și Dan Petrescu au părăsit campionatul Turciei, în Super Lig ne concentrăm atenția doar pe fotbaliștii români. Gaziantep, acolo unde evoluează Alin Toșca și Alex Maxim, va juca sâmbătă, de la ora 15:00, în deplasare, cu Yeni Malatyaspor.

Mircea Lucescu continuă bătălia pentru titlu în Ucraina

În pericol să fie demis de la Panathinaikos, Ladislau Boloni are ocazia să continue parcursul bun la Panathinaikos în partida din deplasare cu Asteras Tripolis, duminică, de la ora 15:00. În aceeași zi vor juca și Ionuț Nedelcearu cu AEK Atena și Cristi Ganea cu Aris Salonic.

Tot duminică, de la ora 17:00, Dinamo Kiev are meci în etapa a 19-a cu Rukh Lvov. Echipa lui Mircea Lucescu e rănită după eliminarea din optimile Europa League și vrea cel puțin să-și păstreze diferența de patru puncte față de marea rivală Șahtior Donețk.

Pe locul 10 în Danemarca, Vejle, echipa lui Constantin Gâlcă, nu mai are nicio șansă să prindă play-off-ul și se pregătește de lupta pentru evitarea retrogradării. În ultima etapă a sezonului regulat va juca, duminică, de la ora 18:00 în deplasare, cu Midtjylland. În schimb, Adrian Ursea, unul dintre cei mai prost plătiți antrenori din Ligue 1, și Nice joacă acasă, sâmbătă, de la ora 16:00, cu Olympique Marseille.

