Meda de la Puterea Dragostei s-a logodit! Avem detalii exclusive despre nuntă și prima imagine cu iubitul

trăiește cea mai frumoasă și mai intensă perioadă din viața ei! Fosta concurentă de la Kanal D a fost cerută în căsătorie, recent, iar FANATIK are toate detaliile. Dar asta nu e tot, căci avem, în exclusivitate, și imagini cu inelul și iubitul, pardon, logodnicul Medei!

Meda de la Puterea Dragostei, logodită după 7 luni de relație

a dat uitării toate eșecurile amoroase din viața ei. După multe încercări de a fi fericită, a ieșit soarele și pentru ea. Fosta concurentă de la Kanal D tocmai s-a logodit, iar FANATIK are toate detaliile.

ADVERTISEMENT

Din luna august a anului trecut, Meda de la Puterea Dragostei iubește nebunește! Iubitul ei o face extrem de fericită, iar pentru că lucrurile merg cum nu se poate mai bine între ei, blondina a fost cerută în căsătorie.

Nunta se pare că va fi chiar în această toamnă, dacă totul continuă să decurgă ca la carte. În exclusivitate pentru FANATIK, Meda a povestit cum l-a cunoscut pe logodnicul său, dar și cine este acesta.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Mai mult, noi avem și primele imagini cu superbul buchet de flori pe care l-a primit Meda, făcut numai din trandafiri roșii, dar și cu inelul pe care îl poartă pe deget.

„Am primit un telefon legat de un job, am acceptat job-ul și am ajuns la Călărași, la un club moto. Efectiv erau cam 50-60 de bărbați, toți cu motoare.

ADVERTISEMENT

Ne-am speriat un pic atunci când am văzut că sunt între atâția bărbați și nu-mi venea să cobor din mașină. Din toți bărbații ăia mulți, văd că un tip mișto se apropie de mașină, spre mine, să-mi onoreze prezența.

Meda de la Puterea Dragostei: „M-am trezit cu el în casă și m-a cerut în căsătorie, din somn”

Am coborât din mașină și am întins mâna, să facem cunoștință. Din clipa aceea mi-au rămas ochii la el, dar și lui la mine! În fine, am intrat în local unde, în timp ce așteptam să mi se ofere o cafea, noi ne furam priviri pe ascuns… Am început acel job și el era numai cu ochii pe mine și stătea lângă mine. Am simțit, cumva, că mă proteja… Apoi, în fiecare pauză stăteam și vorbeam despre o mulțime de lucruri. Am terminat job-ul și am plecat acasă, dar am păstrat legătura.

ADVERTISEMENT

A doua zi ne-am întâlnit și de 7 luni suntem de nedespărțit. Din prima zi a fost o conexiune foarte puternică între noi. Ne citim gândurile de parcă ne-am cunoaște de o viață. Poate chiar dintr-o viață anterioară! Într-o zi, cred că acum o lună, ne-am șicanat un pic. El era la Călărași, eu la București… Dimineață m-am trezit cu el peste mine, în casă. M-a luat din somn și m-a cerut în căsătorie. Mi-a adus un buchet de flori superb și inelul pe care îl port. El e în clubul moto Gremium”, a spus Meda de la Puterea Dragostei, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A trecut prin clipe cumplite și a pierdut o sarcină

Dacă acum este extrem de fericită, în trecut, Meda a avut parte și de o mulțime de lovituri din partea vieții. Rămasă însărcinată cu Nicos, fostul ei iubit, blondina a suferit un avort spontan și a pierdut sarcina.

Deși se despărțise de tatăl copilului și era obișnuită cu ideea că va fi o mamă singură, avusese curajul să meargă mai departe. Până când, într-o zi, visul ei de a deveni mamă s-a năruit. Cel puțin, pentru moment, căci suntem siguri că și acest lucru i se va întâmpla, cu bucurie, la momentul potrivit.

„Nu m-am așteptat nicio secundă la aceasta, a fost un moment extrem de dificil. Mă obișnuisem, inclusiv, cu ideea că o să fiu mamă singură și îmi făcusem o mulțime de proiecte mentale.

Nu a fost să fie. Încă nu sunt restabilită complet emoțional, fac eforturi să uit, de aceea am evitat să vorbesc despre acest subiect”, a spus Meda, acum ceva timp, pentru .