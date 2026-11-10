Medalia de la ultimul titlu al lui Dinamo se vinde pe internet! Cât costă

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Medalia de campion a lui Dinamo din sezonul 2006-2007 este disponibilă pe internet. Cine este dispus să plătească 800 lei își poate adăuga în colecție distincția cucerită de Dănciulescu și Niculescu din urmă cu 20 de ani.

Medalia de campion câștigată cu Dinamo, scoasă la vânzare pe Facebook

Dinamo face un tur de campionat excepțional. După 15 etape, „câinii” ocupă poziția a doua, cu 33 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, liderul din prezent la SuperLigii. Parcursul excelent le dă speranțe că se pot încorona campioni după 20 de ani. Ultima oară au câștigat titlul în 2007, cu Mircea Rednic pe banca tehnică. De atunci, gruparea din Ștefan cel Mare a trebuit să se confrunte cu multiple probleme: retrogradare sau trecerea de două ori în insolvență.

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De altfel, ultima medalie de campion a „câinilor” poate fi achiziționată și de fani. Un internaut a postat pe un grup de Facebook dedicat colecționarilor că vinde distincția din sezonul 2006-2007 la prețul de 800 lei. Oferă chiar și o variantă de schimb, cu o medalie de campion din anul în care Steaua a câștigat titlul.

„Medalie de campion 2006-2007, preț 8000 lei. Sau schimb cu medalie de campion de la Steaua”, este anunțul postat pe un grup de colecționari de pe Facebook.

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Cum a câștigat Dinamo titlul în 2007. A spulberat-o pe Steaua

Dinamo a cucerit al 18-lea titlu din istorie în sezonul 2006–2007, după un campionat început cu 12 victorii consecutive. Nici plecarea lui Ionel Ganea la Rapid, în iarnă, la Rapid, nu a oprit echipa din drumul spre trofeu. Atacantul înscrisese 14 goluri pentru „câini” în tur, iar contribuția sa nu a fost uitată. Dinamo l-a invitat la petrecerea de titlu, deși era jucătorul rivalei.

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Unul dintre momentele emblematice ale sezonului s-a petrecut pe 7 aprilie 2007, în Sâmbăta Mare, când Dinamo a învins Steaua cu 4–2 în Ghencea. Deși Gigi Becali afirma hotărât: „Pe mine nu are cum să mă bată cineva de Paște!”, Ionel Dănciulescu a marcat spectaculos, din foarfecă, iar cu o „dublă”, inclusiv o reușită din lovitură liberă. Succesul a pus capăt unei așteptări de aproape 18 ani pentru o victorie a dinamoviștilor pe stadionul din Ghencea.

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Spectacolul a continuat în Giulești, unde Claudiu Niculescu a înscris toate cele patru goluri ale lui Dinamo în victoria cu 4–1 împotriva Rapidului. Derby-ul s-a disputat fără spectatori, iar Marius Constantin a fost eliminat încă din prima repriză. Echipa lui Rednic a încheiat astfel sezonul cu victorii în toate cele patru confruntări de campionat cu marile rivale bucureștene: 1–0 și 4–2 cu Steaua, respectiv 3–1 și 4–1 cu FC Rapid.

Titlul a devenit certitudine după remiza de la Iași, cu patru etape înainte de final, însă petrecerea din Ștefan cel Mare a avut un deznodământ neașteptat pe teren: Dinamo a pierdut cu 1–2 în fața Unirii Urziceni, echipă pregătită atunci de Dan Petrescu. Însă, eșecul nu a mai putut umbri sărbătoarea „spartanilor” lui Cristi Borcea. Dinamo a terminat campionatul cu 77 de puncte, cu 6 puncte peste Steaua, și și-a adjudecat titlul.