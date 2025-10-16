News

Medeea a murit la doar 18 ani. Sportivă din Blaj, răpusă de o boală cruntă: „Inima mea, cât de mult ne lipsești!”

Tragedie în Blaj. Medeea, o elevă și sportivă de top de doar 18 ani, a murit din cauza unei boli grave. Rețelele de socializare s-au împânzit de mesaje emoționante.
Mădălina Cristea
16.10.2025 | 13:46
Medeea a murit la doar 18 ani Sportiva din Blaj rapusa de o boala crunta Inima mea cat de multnelipsesti
Medeea a murit la doar 18 ani. Sportiva din Blaj a fost răpusă de o boală cruntă. Sursa foto: Colaj Fanatik, Alba24.ro

Medeea Cristina, o elevă în vârstă de doar 18 ani de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj și sportivă pasionată, a fost răpusă de o boală gravă.

Medeea, sportivă din Blaj, răpusă de o boală cruntă

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost depus la Capela Arhiereilor din Blaj, iar miercuri, 15 octombrie, a avut loc priveghiul. Joi, 16 octombrie 2025, la ora 12:00, Medeea a fost înmormântată.  Era o elevă dedicată, iubită atât de profesori, cât și de colegi.

Medeea Cristina a  făcut parte din echipa de volei cadete U17 de la Volei Alba Blaj, care anul trecut a obținut locul 6 la campionatul național. Comunitatea școlară și sportivă își amintește de ea cu drag, pentru energia, zâmbetul și entuziasmul care i-au luminat fiecare zi, scrie Blajinfo.ro.

Mama sportivei, director al Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj, trece printr-o suferință uriașă, iar întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a-i fi alături și a-i aduce un strop de mângâiere în aceste momente grele. Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de condoleanțe în memoria elevei.

„Un suflet tânăr și nobil a plecat dintre noi”

„Drum lin spre Lumina Învierii lui Hristos, draga noastră Medeea! Uniți în rugăciune, suntem alături de familia îndurerată, care în aceste momente trece printr-o grea încercare. Un suflet tânăr și nobil, o elevă apreciată, o sportivă entuziastă, o colegă și o prietenă de nădejde a plecat dintre noi. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică sufletului său iar părinților, mângâierea și puterea de a se ridica, purtând în suflete iubirea fără margini față de copilul lor. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții liceului.

Pe rețelele de socializare curg mesaje de condoleanțe și de sprijin pentru familia îndurerată. Prieteni, colegi, profesori și oameni din întreaga comunitate au postat mesaje și gânduri de alinare, în urma acestei tragedii.

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Îmi pare enorm de rău pentru pierderea fiicei tale, Cristina! Nu există cuvinte care să poată exprima durerea unei asemenea pierderi. Mă gândesc la tine și la familia ta și îți doresc putere și liniște în aceste momente greu de imaginat”, scrie într-un mesaj emoționant, o internaută.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
