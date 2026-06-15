Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o singură noapte de cazare

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Florin Tănase și soția sa, Medeea, au profitat de timpul liber și au ajuns într-o destinație de vacanță de 5 stele. În social media au distribuit mai multe imagini inedite din locația pentru care au scos sume importante din buzunar.

Destinația unde se relaxează partenera lui Florin Tănase

Formează un cuplu din anul 2014 și sunt căsătoriți din 2021. Florin Tănase (31 ani) și frumoasa sa parteneră de viață sunt părinții unui băiat, Zian, cu care se mândresc pe rețelele de socializare de fiecare dată când au ocazia. Micuțul îi însoțește pe cei doi în toate călătoriile pe care aceștia le fac în afara României.

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De această dată . A optat pentru o locație de vis, unde nu le lipsește nimic. În Regnum The Crown au totul la dispoziția lor, ceea ce înseamnă că au ales varianta all inclusive. Cazarea s-a făcut un hotel de 5 stele din Belek, care se găsește la o distanță de 3,2 km de Parcul tematic The Land of Legends.

Aceasta le oferă turiștilor camere foarte spațioase. În plus, dispune de o grădină, o terasă, un bar și o parcare privată. De asemenea, proprietatea include room-service, precum și mai multe restaurante, un parc acvatic și piscină în aer liber. Mai mult decât atât, are o piscină interioară, saună și animatori pentru a destinde atmosfera.

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Cu siguranță, Florin Tănase a luat în calcul și faptul că locația servește un mic dejun tip bufet, vegetarian sau vegan. are la îndemână și mai multe obiective turistice în zonă, cum ar fi Amfiteatrul Aspendos, Parcul natural și cascada Kursunlu. Totodată, Aeroportul Antalya se află la 25 km distanță de această proprietate de vis.

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Soția jucătorului este foarte încântată pentru că a prins vreme numai bună de bronzat. S-a afișat în toată splendoarea la plajă, în timp ce scoate din geantă toate cele necesare înainte de a se întinde pe șezlong. Ulterior, le-a arătat tuturor că se delectează cu fructe proaspete, fiul său fiind fericit că are la îndemână numeroase variante.

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Cât costă o singură noapte de cazare la Regnum The Crown

Proprietatea din Belek, Turcia, este una de top și la mare căutare în rândul turiștilor de pretutindeni. Cu toate acestea, vizitatorii trebuie să scoată mulți bani din buzunar pentru a se bucura de toate facilitățile. Florin Tănase și soția sa, Medeea, nu s-au uitat deloc la partea financiară când au ales această locație pentru a se relaxa.

O singură noapte de cazare pleacă de la un cost extrem de mare. Conform , prețul este de peste 13.000 de lei, incluzând acces nelimitat la spa și loc de parcare. Prețul este pentru o suită Suită Amber Lagoon. Camera are o suprafață de 90 de metri pătrați și vedere la grădină sau la piscină. Are un pat dublu mare și o baie spațioasă.

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„Acest hotel pune la dispoziția oaspeților camere care includ aer condiționat, un dulap pentru haine, o cafetieră, un minibar, o cutie de valori, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș.

Baia proprie oferă o cadă, articole de toaletă gratuite și un uscător de păr. La Regnum The Crown fiecare cameră are lenjerie de pat și prosoape”, este o mică parte din descrierea locației de 5 stele, de pe site-urile de specialitate.

În această destinție de vacanță se relaxează și Denis Drăguș, alături de superba sa parteneră de viață. Vanessa a încărcat mai multe fotografii spectaculoase în mediul online. Toți au văzut că are o siluetă de invidiat în costum de baie. Tânăra a născut de două ori, însă are o formă fizică pentru care muncește enorm la sala de antrenament.