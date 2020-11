Medic ajuns pacient COVID-19: „Am luat o tulpină puternică, dar mai bine mă tratam acasă”

Elena Vlad este medic pneumolog la Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și a ajuns pacientă a Secției de Boli Infecțioase, după ce a fost depistată pozitiv cu SARS-COV-2. Femeia acuză că nu i s-a acordat ajutor medical în momentul în care l-a cerut și se plânge de condițiile din spitale.

Medicul este de părere că ar fi fost mai bine să se trateze acasă și este convinsă că boala i s-a agravat din cauza șederii în spital.

Ea precizează că igiena este precară și ventilația nu este corespunzătoare. Medicul este unul dintre profesioniștii apreciați din judeţul Gorj, iar aceasta nu este prima dată când blamează situația din instituțiile sanitare.

Medic pneumolog ajuns pacient COVID-19 acuză sistemul medical

Elena Vlad, a povestit cum nu i s-a acordat ajutor medical în momentul în care avea novoie: „era o doamnă care era în față, iar cei din spate cred că erau organe de control deoarece s-au retras foarte repede. Când au intrat, eu am spus: «Ce bine că ați venit, pentru că îmi este rău. Luați-mi o saturație!». S-a făcut prezența.

Dânșii s-au retras imediat, iar doamna a răspuns că o să-i conducă pe dânșii și că o să se întoarcă. S-a dus și nu s-a mai întors. Era un cadru medical, bineînțeles. Aș vrea să știu cine este. Avea obligația să anunțe medicul de gardă“, a povestit femeia pentru IGJ.ro.

Totodată, medicul spune că a contactat o tulpină mai puternică a virusului în spital și critică condițiile din instituția sanitară, spunând că salonul în care a stat avea igrasie și un geam mic. „Se putea deschide pentru a se face cât de cât ventilația, dar se deschidea și ușa, pentru că nu se închidea bine și se făcea curent. Am luat o tulpină mai puternică, în condițiile în care nu se asigură ventilația așa cum trebuie. Mai bine mă tratam acasă“, s-a plâns femeia, potrivit sursei citate anterior.

Femeia a mai povestit că și soțul ei a fost internat cu simptome medii, iar, în momentul în care a ajuns acasă, a dezvoltat o conjuctivită din cauza microbilor contactați în spital. „Când am ajuns acasă, eu nu eram atentă, pentru că îmi era destul de rău, și nu am văzut ce face soțul meu, care a venit din spital cu laptop-ul. A lucrat ceva la laptop și nu l-a dezinfectat și după două zile a făcut o conjuctivită foarte puternică. I s-au umflat ochii, îl dureau și nu a mai putut să vadă nimic. L-am întrebat dacă a dezinfectat laptop-ul. Noi aveam imunitatea noastră, la coronavirus, dar nu la porcăria adusă din spital“, a povestit ea pentru sursa citată mai sus.

Elena Vlad nu a tăcut nici în momentul în care 3 colege de la Spitatul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, au părăsit instituția sanitară fiind infectate cu Covid-19. Medicul a acuzat și atunci condițiile din spitale, dar și percepția societății cu privire la profesioniștii din sistemul sanitar.

„Ruşine societate pentru modul in care îţi tratezi doctorii. Nişte doctoriţe au «îndrăznit» să plece acasă infectate cu COVID-19, poate să se spele, poate să se odihnească mai bine! Pe cine au pus în pericol?! Erau acasă la ele. Ştiţi care sunt condiţiile în care am fost cazate noi aici: salonul are igrasie, are un geam mic de 30/70 cm, ușa nu se închide, nebulizare nu s-a făcut de luni de când sunt eu aici.

Nimeni nu a făcut niciun favor unor doctori infectaţi la datorie! De acum încolo cred că în prima linie trebuie să fie cei care alergau aseară după doctoriţe şi le numesc infractoare!! DSP, conducerea spitalului prezentă în miezul nopţii, dar niciodată prezentă să vadă condiţii de muncă a medicului, condiţiile de spitalizare a lor. Colegiul Medicilor Gorj trebuie sa reacţioneze!!!!“, apare pe contul de Facebook al femeii.