Medic cercetat pentru luare de mită într-un spital din Caraș-Severin. Bărbatul elibera contra-cost concedii și rețete medicale false

Un medic coordonator de la Spitalul Oțelu Roșu din județul Caraș-Severin este sub investigație, fiind plasat sub control judiciar sub suspiciunea de luare de mită.

Medic cercetat pentru luare de mită

Se crede că acesta a emis, în schimbul unor sume de bani, concedii medicale și rețete false. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au realizat o acțiune de prindere în flagrant și au efectuat percheziții la unitatea medicală și la locuința medicului.

„Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Caraș-Severin, la delegarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, efectuează cercetări într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, fiind vizată, în principal, presupusa activitate infracțională a unui medic-şef din cadrul Secţiei Medicină Internă a Spitalului Orăşenesc Oţelu Roşu”, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Conform autorităților, între martie și octombrie 2024,

„Pentru probarea activității infracționale, joi, 24 octombrie 2024, ofițerii DGA – SJA Caraș-Severin au desfășurat o acțiune de flagrant, moment în care medicul în cauză a fost prins în timp ce primea suma de 200 de lei pentru eliberarea unui certificat de concediu medical”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii au descins în trei locații

Totodată, au fost efectuate trei percheziții: la Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu, la locuința personală a medicului și la cabinetul său individual. Medicul a fost adus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în baza unui mandat de aducere.

„Începând cu data de 24 octombie 2024 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana în cauză pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, iar, în urma audierilor efectuate, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpată pentru o perioadă de 60 de zile”, mai menționează autoritățile.

Și în Spitalul Rădăuți s-au găsit medici șpăgari

Tot mai mulți medici care primesc mită sunt identificați de autorități în România. Miercuri, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat peste 100 de descinderi în județul Suceava, inclusiv în trei instituții publice.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că printre locațiile vizate se află Spitalul Municipal Rădăuți, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Colegiul Tehnic Rădăuți.

Potrivit DNA, aceste percheziții, autorizate de instanțele competente, s-au desfășurat în 108 locații din județul Suceava, incluzând trei instituții publice, sedii de firme private și locuințele a 82 de persoane.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, în perioada 2023 – 2024.

În cursul zilei de 16 octombrie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 108 locații situate pe raza județului Suceava, reprezentând trei instituții publice, două sedii ale unor persoane juridice de drept privat și 82 de domicilii ale unor persoane fizice”, se precizează în comunicat