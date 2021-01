Medic de familie, decizie radicală împotriva celor care nu se vaccinează: „Fac dovada că nu au încredere în mine”

Un medic de familie din comuna Mănăstirea, județul Călărași, le transmite pacienților săi că va refuza să-i mai trateze dacă aceștia nu se vor vaccina anti-Covid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Medicul a invocat art 231, alin e), din Legea 95/2006 prin care pacienții au „obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”, deși vaccinarea nu poate fi impusă nimănui.

Cu toate acestea, Cătălin Petrencic e decis să strice prietenia cu acei pacienți care vor refuza să se vaccineze, considerând un afront personal acest lucru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un medic de familie din Călărași, mesaj dur pentru pacienți

„ANUNȚ PUBLIC,

Asigurații, Conform art. 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligația să „respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”. Conform acestui articol de lege, ANUNȚ PUBLIC de acum că TOATE PERSOANELE ÎNSCRISE LA MINE CARE REFUZĂ VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE.

ADVERTISEMENT

Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovadă că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă.

În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări și nu am avut reacții adverse decât foarte puține și minore. Cred în vaccinuri, chiar și în cele nou apărute sau schimbate în acești ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activității de prevenție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În toți acești ani am avut o singură persoană care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil și i-am cerut să-i ia fișa și să se mute la alt medic. Ceea ce a și făcut”, a scris medicul pe Facebook.

Vaccinarea anti-Covid nu este obligatorie în România, de aici și numărul mare de persoane care sunt sceptice atunci când vine vorba de vaccinat. Cu toate acestea, în condițiile în care mai multe țări anunță că vor să introducă un așa zis pașaport de vaccinare Covid, oamenii s-ar putea vedea constrânși de situație.

ADVERTISEMENT