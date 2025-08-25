Medic din Oradea, declarație controversată: nevaccinații se pot îmbolnăvi prin relații intime cu vaccinații. Reacția Colegiului Medicilor

Un medic din Oradea a stârnit controverse după ce a susținut că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă întrețin relații intime cu vaccinații anti-COVID-19. Declarația a fost făcută . Colegiul Medicilor a reacționat.

ADVERTISEMENT

Medicul Flavia Groșan: Nevaccinații se pot îmbolnăvi dacă întrețin relații sexuale cu persoanele vaccinate

unui pacient, care, potrivit spuselor sale, ar fi dezvoltat simptome specifice bolii după ce a întreținut relații sexuale cu partenera sa vaccinată. Presupusul caz a fost relatat într-o postare pe Facebook. „Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă.

M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin).

ADVERTISEMENT

Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, se arată în postarea medicului Groșan.

Președintele Colegiului Medicilor: „Derapaje grave la adresa științei”

În urma acestor declarații, președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a solicitat o anchetă. Luni, 25 august, Colegiul Medicilor Bihor se va reuni într-o ședință, potrivit . Cătălina Poiana susține că astfel de afirmații nu pot fi făcute fără dovezi „clare demonstrabile în fața comunității medicale”.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică”, a transmis președintele Colegiului Medicilor din România (CMR). De asemenea, Societatea Română de Pneumologie (SRP) respinge astfel de „afirmații nefundamentate științific”. SRP subliniază că dezinformarea și propagarea de fake news reprezintă un risc asupra sănătății publice.