Medic erou la 72 de ani, în scaun cu rotile: ”Oamenii mă așteptau cu flori, plângând de bucurie”

La un centru de bătrâni din Cluj, un medic de 72 de ani, care se deplasează în scaunul cu rotile, a devenit erou. El a reînceput să își trateze pacienții după ce a supraviețuit unei forme severe de Covid-19.

Medicul din Cluj s-a îmbolnăvit cu o formă gravă de Covid-19, însă asta nu l-a împiedicat să continue îngrijirea celor 80 de bătrâni aflați sub supravegherea acestuia. Starea medicului s-a agravat după ce a fost infectat cu noul coronavirus, însă a trecut cu bine de perioada internării la terapie intensivă și acum se simte mai bine.

Medicul și-a continuat programul de lucru, în ciuda stării de sănătate precare

Medicul din Cluj, Szentagotoi Lorant, este demn de exemplu în lumea medicală. Acum câteva luni, o infirmieră a adus virusul în centrul social unde lucrează. Desigur, la scurt timp, locația a devenit un adevărat focar de infecție. Cu toate acestea, Lorant a rămas ca să aibă grijă de bătrânii de acolo.

“Am făcut o formă foarte severă, știam că se va întâmpla ceva. Am refuzat inițial ca să mă internez, dar trei zile am lucrat cu temperatura de peste 38, cu saturația de 70-80. Personalul mă purta în căruciorul cu rotile cu oxigenul după mine. Tratamentul pe care l-am urmat nu a dat rezultate și am făcut o formă gravă de COVID. Când am văzut că sunt cu oxigen saturat la 70, temperatura nu scade cu nimic orice medicament, am zis că este un caz foarte grav”, spune Lorant Szentagotoi, potrivit Antena3.

În cele din urmă, medicul a fost internat în stare gravă la terapie intensivă. Ceilalți medici erau de părere că nu are mari șanse de supraviețuire.

“Am ajuns la spital la terapie intensivă cu afectare de 80-90% la plămâni cu dureri foarte mari. Parcă ești băgat în cuptorul de foc și cu un clește smulge cineva carnea de pe tine”, povestește medicul.

Erou la 72 de ani

Medicul a reușit până la urmă să își revină, în ciuda șanselor minime de supraviețuire.

“O amintire pe care nu o voi uita niciodată. Vreo 30-40 de oameni erau afară, mă așteptau cu flori, plângând de bucurie”, își aduce aminte Lorant.

Bătrânii din centrul social îl apreciază pe medic. Acesta i-a îngrijit ani de-a rândul și nu a renunțat la meserie nici la vârsta de 62 de ani, fiind țintuit în scaunul cu rotile. Medicul a înființat centrul social de bătrâni în anul 1994.

