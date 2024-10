Medic ginecolog din Craiova, cercetat penal după ce a primit șpagă. Doctorul a cerut bani pentru o cezariană

Doctorița, care își desfășura activitatea ca medic ginecolog la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, a fost plasată sub control judiciar. Ea este acuzată că ar fi cerut unei paciente bani pentru a efectua o naștere de tip cezariană fără indicații medicale în acest sens.

Medic ginecolog, cercetat penal pentru șpaga luată de la o pacientă

Potrivit ofițerilor Direcției Generale Anticorupție, inculpata, având calitatea de medic specialist în obstetrică-ginecologie, a fost prinsă în flagrant în timp ce primea șpagă. Ea ar fi pretins sumele de bani de la o pacientă internată în Spitalul Filantropia în vederea efectuării unei operații de cezariană. Soțul femeii, care lucrează în Marea Britanie, a fost cel care a sesizat autoritățile din România prin numărul de call center anticorupție 0800.806.806.

ADVERTISEMENT

Astfel, . Bărbatul a fost cel care a adus banii doctoriței, cu puțin timp înainte de intervenție. În acel moment au descins și ofițerii DGA și au oprit-o pe aceasta din a-și mai continua activitatea profesională. Pacienta în cauză a fost preluată de alt doctor.

Pe numele medicului ginecolog a fost deschis un dosar penal pentru luare de mită, fiind vorba despre 800 de lei și 100 de lire sterline. De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au decis plasarea femeii sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În plus, inculpata nu mai are voie să își exercite profesia în nicio unitate spitalicească de stat.

ADVERTISEMENT

„În cauză, a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva persoanei menţionate pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Totodată, a fost dispusă luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar printre obligaţiile impuse inculpatei se numără şi cea de a nu exercita profesia de medic specialist obstretică-ginecologie în cadrul niciunei unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat”, a transmis DGA.

Acest nou caz de luare de mită vine în continuarea scandalului ce îl are în centru pe fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. Acesta de nu mai puțin de 100 de ori din funcția de medic chirurg în Huși.