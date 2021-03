Medic pneumolog, atac devastator la adresa doctoriței Flavia Groșan: ”Ar trebui să te lași de meserie! Trist că suntem colegi”

Un medic pneumolog din România lansează un atac devastator la adresa doctoriței Flavia Groșan, cea care spunea în urmă cu o zi că vindecă pacienții Covid-19 cu o strategie proprie și critica protocoalele din spitale.

Medicul Sorin Bivolaru îi răspunde dur colegei sale de breaslă din Oradea. Pneumologul de la Spitalul Militar Galați îi transmite acesteia că el lucrează după schema Ministerului Sănătății, protocolul ”ăla de care dumneavoastră ziceți că omoară pacienții”.

Într-o postare pe Facebook, Dr. Bivolaru a demontat ”tratamentul” folosit de colega sa și îi transmite să se lase de meserie.

Un medic pneumolog din România a reacționat vehement după declarațiile făcute de doctorița din Oradea, Flavia Groșan, cea care susține că vindecă bolnavi de Covid-19 cu o schemă proprie de tratament, bazată pe medicamente ieftine.

Groșan afirmase de asemenea că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor Covid deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

În replica sa extrem de amplă și complexă, Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar Galați, demontează pas cu pas toate cele spuse de colega sa din Oradea și declară, la final, că este trist că a ajuns să fie coleg cu acest doctor.

De asemenea, acesta face un apel la Societatea Română de Pneumologie și Colegiul Medicilor și le cere să sancționeze astfel de derapaje profesionale.

”De citit, doar de către Flavia Groșan, medic pneumolog – bronholog.

Îmi cer scuze că vă răspund cu atâta întârziere, dar am fost ocupat cu îngrijirea pacienților bolnavi de COVID19. Da, pacienții aia internați, care nu au ”avut norocul” să ajungă să fie tratați de dumneavoastră.

Și da, astăzi am prescris tratament conform protocolului recomandat de MS. Da, după protocolul ăla de care dumneavoastră ziceți că omoară pacienții.

Să vă explic, pe înțelesul dumneavoastră:

– N-am prescris nici azitromicină și nici claritromicină, că de ”io” n-am lucrat la niciun studiu clinic de pneumonii.

– Am prescris oxigen, în funcție de necesarul pacientului. Da, la unii pacienți, chiar în flux mare. Culmea, să vezi curiozitate, n-a făcut niciunul ”supra dozaj de oxigen” și nici edem cerebral, așa cum te trezești dumneata vorbind. Mai mult, sub oxigen în funcție de necesar, pacienților le este bine, iar starea lor generală se îmbunătățește rapid. Nu discutăm despre efectele hipoxiei pe termen lung – afectare neurologică, moarte subită cardiacă, etc.

– Le-aș fi dat și eu ”medicație care să le controleze saturația de oxigen”, dar eu nu am scheme de tratament care să ”îmi aparțină”, așa că, urmez protocolul. Da, protocolul ăla de care dumneavoastră ziceți că omoară pacienți.

– No, ce să vezi, aș fi vrut să-i trimit și eu ”la plimbare în loc de heparină, așa cum ai făcut dumneata, dar culmea, pacienții ăștea, sunt cu stare generală proastă, SpO2 scăzut, iar plimbarea dumneata le scade și mai mult oxigenul, că de, așa e în medicină, așa că, i-am pus să stea cuminți în pat, cu oxigen și le-am prescris și heparină. Dar na, aș fac ”io”, că de, nu am o schemă de tratament care să ”îmi aparțină”.

– No, ce să zic, nici ”io” nu mă sperii de saturația oxigenului 80% sau mai mică, dar internez pacientul, pentru tratament și supraveghere, că de, așa zice la protocol. Mă rog, matele ar trebui să te cam lași de meserie, dacă nu te sperii de saturați 80% sau 65% și trimiți pacienții la plimbare. Mă rog, nu intrăm în detalii, că cine știe, iar vorbim de studii și ”io” nu prea am făcut din astea.

– Despre Kaletra, știu doar atât, că nu am prescris și nici nu o să prescriu în COVID.

– Codeină am prescris și am prescris la greu și o să o fac și mai departe, nu de alta, dar dacă ați tratat cu succes ”aproape 1000 de pacienți”, așa cum vă lăudați, singurică constatați că, în 90% din cazuri, tusea la pacienții cu COVID19 este fără expectorație, prin urmare, codeina le face foarte bine. Matale cum te-ai simții să tușești 24 de ore din 24? Să nu poți să închizi un ochi datorită tusei nopți la rând?! Îți zic ”io” nasol.

So…ai dat cu oiștea-n gard și aici.

– Iar afirmați cum că: ”norocul că au fost cu câteva asistente, pe care eu le consider eroine, făceau cu ochiul bolnavilor să nu ia Kaletra și să arunce medicamentele”, e de-a dreptul periculoasă. Neadministrarea tratamentului, de către un asistent medical, conform FO, scrise și parafate de medicul curant, se încadrează în categoria malpraxis. Dacă cunoașteți cazuri de ”asistenți medicali eroi”, care nu administrează tratamentul pacienților, așa cum este înscris în FO, vă atrag atenția că este de datoria dumneavoastră să transmiteți asta medicilor sefi de secție, dar na, nu aveți de unde să știți treburile astea, că lucrați în privat, nu în spital.

Așa de curiozitate vă întreb, dar nu vă obosiți să îmi răspundeți: când ați îmbrăcat ultima dată un echipament de protecție anti-SARS COV2?

Trist dacă ați tratat pacienți cum ați zis. Trist că sunteți pneumolog. Trist că suntem colegi. Și foarte trist, dacă Societatea Română de Pneumologie Și Colegiul Medicilor din România, nu sancționează aceste derapaje profesionale.

Cât despre managementul INSUFICIENȚEI RESPIRATORII ACUTE, aveți posibilitatea să citiți în cursul de anul 4, Facultatea de Medicină Generală. Dacă nu aveți cursul, vi-l pun bucuros la dispoziție, chiar mă ofer să vi-l desenez, așa, ca să mă asigur că-l înțelegeți”, scrie medicul din Galați pe Facebook.

În finalul postării, medicul Bivolaru felicită Colegiul Medicilor din România, care a convocat-o la audieri pe doctorița Flavia Groșan, pentru luni, 22 martie.

Ce spunea Flavia Groșan despre pacienții din spitale

Într-un interviu acordat la mijlocul acestei săptămâni, medicul Flavia Groşan susţinea că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor Covid deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

”Eu mă duc pe medicaţie ca să controlez saturaţia din oxigen (n.r. – saturaţia de oxigen din sânge). Oxigen foarte puţin şi apoi la plimbare. (…) Eu nu dau Heparină pentru că mi-e frică să nu facă hemoragie alveolară, pentru că pacienţii intră (n.r. – în spitale) pe picioarele lor şi se degradează extraordinar de repede, în 3-4 zile sunt la ATI.

Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturaţie, medicul de familie a trimis salvarea după el, dar omul a spus că preferă să moară acasă decât să se ducă în spital şi a apelat la mine.

Am reuşit să-l vindec fără spitalizare şi doar cu o doză mică de oxigen. M-am dus pe medicaţie frumos până l-am vindecat. Dacă se ducea în spitale, îl intubau pe loc”, a susţinut doctoriţa, potrivit Ebihoreanul.ro.