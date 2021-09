Medic român, dezamăgit de vacanța din Grecia. „Ne-am trezit înghesuiţi în picioare, ca în trenurile de la indieni”

Un cunoscut chirurg din Galați a avut parte de o experiență neplăcută în Grecia. Acesta susţine că pandemia a afectat calitatea serviciilor turistice.

a povestit pe Facebook experienţa avută recent într-o insulă din El este dezamăgit şi de operatorii români care lucrează în parteneriat cu cei din afară.

„ Am mai bântuit prin Gecia şi insulele ei, dar este prima oară când am păţit aşa ceva. Probabil anul precedent fiind un an nenorocit economic pentru turismul lor, a determinat schimbarea mentalităţii unora dintre ei. Mai rău este că şi operatorii români ce lucrează cu ei, probabil din interese comune, au început să uite de interesul turistului român”, susţine dr. Paul Ichim, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce a pățit medicul român în vacanța din Grecia?

Paul Ichim a fost dezamăgit total de vacanța pe care a petrecut-o în Grecia.

Acesta s-a plâns în primul rând de condițiile în care s-au desfășurat două dintre excursiile cumpărate prin agenție.

„Nu credeţi absolut tot ce spun cei de la agenţie, sunt în relaţii direct interesate cu cei de pe plan local”

„În dimineaţa de după sosirea în insulă, a venit şi ne-a prezentat opţiunile de excursii, agenta firmei. Să nu vă pună mama gaia sa credeţi tot ce spune, cosmetizează tot evident cu interes. Dacă prima excursie cu vaporul în jurul insulei a fost reuşită, la a doua excursie la care ne-a anunţat că sunt locuri limitate din raţiuni epidemiologice, ne-am trezit înghesuiţi în picioare, cam cum arată trenurile încărcate la indieni.

La o ultimă excursie cu un Iaht, pentru care s-au anunţat că nu pot merge decât 8 persoane, oamenii au înghesuit 11. Traseul comunicat de către cu vasul, n-a fost respectat de loc, ne-a dus unde şi cât a vrut, fiind si de o mitocănie comportamentală greu de acceptat.

(…) Am luat legătura de pe vas cu agenţia, care n-a schimbat nimic. Nu vreau să generalizez, dar grec mai lipsit de maniere ca acesta n-am întâlnit, de parcă-şi făcea o pomană cu noi, nu pentru ca ar fi fost plătit consistent. În concluzie, nu credeţi absolut tot ce spun cei de la agenţie, sunt în relaţii direct interesate cu cei de pe plan local”, a povestit medicul despre experienţa sa în Grecia.

Medicul este dezamăgit și de cetățenii români

Dezamăgirea lui Paul Ichim a fost completată de restul românilor prezenți pe vas. Medicul i-a criticat pentru că „deşi au fost de acord că a fost o mizerie comportamentală a individului, a agenţiei şi că a fost o bătaie de joc, i-au zâmbit şi mulţumit.”

„Pe cuvânt că nu am înţeles cât de duplicitari putem fi ca naţie, că nu putem să ne păstram demnitatea ş să avem pretenţia de a fi respectaţi”, a scris medicul din Galați.

”În orice caz, mai revoltat am fost de atitudinea tour-operatorului român, care are doar interese financiare cu toţi mitocanii, în loc să respecte interesele turistului român”, a concluzionat Paul Ichim.