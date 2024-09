Medicamentele care te pot lăsa fără carnet. Zeci de mii de români le iau și se urcă la volan. Sunt incompatibile cu șofatul. „Vor fi tratați precum consumatorii de droguri”

Utilizarea anumitor medicamente, în special a medicamentelor psihotrope, poate afecta capacitatea unui șofer de a conduce. Indiferent dacă medicamentul este prescris sau fără prescripție medicală, este important să fie citit cu atenție prospectul și urmate sfaturile medicului sau ale farmacistului.

Riscurile unor anumite medicamente

Unele medicamente pot afecta capacitatea de a conduce un vehicul. Indiferent dacă medicamentul este prescris sau fără prescripție medicală, este important să fie citit cu atenție prospectul și de urmat sfaturile medicului sau ale farmacistului.

Aceste medicamente pot face parte dintr-un tratament pe termen lung pentru anumite boli (depresie, epilepsie, boala Parkinson, diabet, hipertensiune arterială etc.) sau pot trata afecțiuni comune (durere, febră, tuse, răceală etc.).

Anumite familii de medicamente sunt legate de aceste riscuri: anxiolitice: benzodiazepinele și produsele conexe (diazepam, bromazepam etc.), somnifere (hipnotice): zopiclonă, zolpidem etc, antidepresive: fluoxetină, paroxetină etc. Hipnoticele și anxioliticele (în special benzodiazepinele) sunt substanțe frecvent găsite în analizele de sânge ale victimelor accidentelor rutiere.

Alte familii de medicamente pot avea, de asemenea, un efect asupra capacității de conducere: antiinflamatoarele, anumite analgezice și antifebrile, anumite medicamente pentru migrene, anestezicele, medicamente pentru tratarea răului de mișcare, antihistaminicele, antidiabeticele, medicamente antivertiginoase, medicamente pentru combaterea infecțiilor bacteriene sau virale.

„În fața legii vor fi tratați precum consumatorii de droguri”

În privința medicamentelor cu efecte psihoactive, cum ar fi Xanax sau Anxiar, specialiști recomandă maximă atenție atunci când ele sunt luate de conducătorii auto, existând posibilitatea ca aceștia, în caz de accident soldat cu decesul victimei, să fie considerați, din punct de vedere medico-legal, ca drogați.

„Tot mai multe persoane, de obicei trecute de vârsta de 40 de ani, mă întreabă dacă reprezintă o problemă faptul că seara iau un Anxiar, un Xanax, iar a doua zi conduc. Atunci când le spun că în fața legii vor fi tratați precum consumatorii de droguri, se îngrozesc. În caz că Doamne ferește vor face un accident cu decesul victimei, sunt șanse mari să ajungă la închisoare”, a declarat medicul legist Cristian Paparău, potrivit .

Somnolența este cel mai periculos efect asupra condusului, dar nu este singurul. Medicamentele psihotrope sunt principalul motiv de îngrijorare, dar și aici, nu singurul. Mecanismele implicate sunt diverse, variind de la supradozaj la . Sunt posibile interacțiuni periculoase între medicamente și între anumite medicamente și . Combinațiile mai multor factori de risc pentru conducere pot multiplica pericolul.

Potrivit sursei citate, din medicamentele care pot fi considerate droguri fac parte antidepresivele (Zoloft,Prozac), antispihoticele (Risperdal, Zyprexa), stimulentele (Adderall, Ritalin). Dintre medicamentele opioide, cele mai des folosite sunt codeina, oxicodona, meperidine, morfina, pentazocine, hidromorfona, potrivit .

„Heroina, unul dintre cele mai puternice opioide, este ilegală în multe țări, inclusiv în România, însă este folosită limitat în tratamentul anumitor boli în țări ca Marea Britanie, Elveția etc”, precizează această sursă.