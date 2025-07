Medicamentul care înlocuiește Ozempicul a ajuns și în România. Un important diabetolog a făcut anunţul mult aşteptat

Un medicament care înlocuiește Ozempicul a apărut în România. Anunțul a fost făcut de un renumit diabetolog, iar acesta a explicat cum funcționează noul tratament.

A ajuns în România medicamentul care înlocuiește Ozempicul

care înlocuiește Ozempicul se regăsește acum sub o altă denumire și cu câteva diferențe, după cum a explicat cadrul medical.

“S-a întors Ozempicul? Apropo de întoarcerea Ozempicului, pentru că deja se aude ‘prin târg’. Da. A intrat în România preparatul injectabil de semaglutidă, dar sub denumirea de Wegovy, nu sub cea de Ozempic”, a scris, pe pagina de , Dr. Adrian Copcea, specialist în nutriție și boli metabolice.

Medicul a precizat, de asemenea, că noul medicament are dozaje diferite decât cele , iar aprobările sunt diferite pentru Wegovy. Potrivit specialistului, substanța activă este aceeași, cu mici modificări de excipienți.

“Dozajele sunt altele decât la Ozempic, respectiv 0.25, 0.5,1, 1.7, 2.4 mg, adică merg de la doza de 1 mg mai sus cu încă „două viteze” (ca o cutie de la maşină care nu are 3 viteze, cum avea Ozempic, ci are 5). Si aprobarile sunt diferite la Wegovy comparativ cu Ozempic, adica are ‘alte acte’.

Într-un fel spunem că e Wegovy e identic cu Ozempicul, dar practic e aceeaşi substanţă activă dar cu minore modificări de excipienţi, aşa încât am putea spune şi că nu e identic cu Ozempicul…Sau, cum zic românii,’aceeaşi Mărie cu altă pălărie’.

Iar altă pălărie e de fapt lista de excipienţi, care diferă faţă de Ozempic cu unul. Wegovy e Ozempic cu extra-sare (clorură de sodiu), Ozempicul e fără sare”, a mai explicat medicul.

Deocamdată, medicamentul poate fi prescris în România doar contra cost. Ozempic nu mai este comercializat în farmaciile de la noi din țară. “Pe programul naţional există un alt preparat cu semaglutidă, care e oral şi se cheamă Rybelsus”, a mai precizat Dr. Adrian Copcea.

Ce este Ozempicul

Ozempic este un medicament utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în cazul adulților. Acesta ajută la scăderea concentrației de zahăr din sânge, atunci când aceasta este prea mare, și conține o substanță activă numită semaglutidă, potrivit

Medicamentul este o soluție injectabilă, care se administrează subcutanat. Tratamentul se administrează, în general, o dată pe săptămână, ținând cont de indicațiile medicului.

Ozempicul acționează prin imitația efectelor unui hormon numit GLP-1, contribuind la scăderea glicemiei, precum și la reducerea riscurilor cardiovasculare. În România, medicamentul a fost retras de pe piață anul trecut.