Medicamentul obișnuit care poate provoca inclusiv infarct. Medicii atrag atenția: „Românii înghit pastilele ca pe bomboane”

Oamenii ar trebui să fie mai precauți atunci când aleg să trateze o banală durere, deoarece antiinflamatoarele obișnuite pot aduce cu sine mai multe probleme. Efectele adverse ale ibuprofenului, de exemplu, pot fi mai periculoase pentru anumite categorii de persoane. Ce alternative ne oferă medicii și cum putem să evităm o nouă problemă de sănătate tratând o durere banală.

Pastila obișnuită care poate aduce cu sine complicații grave

Asociația Națională a Farmaciilor (NPA) din Marea Britanie și asociația Kidney Care UK avertizează faptul că anumite persoane ar trebui să fie extrem de atente atunci când iau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, precum ibuprofenul sau diclofenacul, pentru ameliorarea durerilor, din cauza potențialelor efecte adverse asupra funcției renale. Acestea pot crește tensiunea arterială și pot deteriora vasele de sânge din rinichi, existând riscul unor complicații.

„Deși antiinflamatoarele nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul, sunt medicamente eficiente și sigure, pacienții trebuie să fie conștienți de impactul lor, în special dacă un pacient prezintă un risc crescut de a dezvolta boli renale, și să ia în considerare medicamente alternative, acolo unde este cazul. Dacă un pacient are nelămuriri cu privire la utilizarea lor, acesta trebuie să discute cu farmacistul său, care îl poate sfătui”, a declarat președintele NPA, Olivier Picard, conform .

Experții din cadrul Kidney Care UK subliniază faptul că boala renală poate afecta pe oricine și poate avea consecințe importante atât asupra sănătății fizice, cât și asupra sănătății mintale și vieții personale.

Peste 1,4 milioane de români suferă de o boală cronică de rinichi

Printre persoanele cu risc crescut de a dezvolta o afecțiune de acest tip sunt diabeticii, persoanele cu hipertensiune arterială și cele cu antecedente familiale de boli renale. În România sunt peste 1,4 milioane de persoane care suferă de boală cronică de rinichi, iar riscul de deces este de două ori mai mare decât riscul de dializă, la adulții de peste 60 de ani, a explicat Prof. Dr. Gabriel Mircescu, preşedintele Societăţii Române de Nefrologie, în martie 2025.

„Peste 85% din cazurile de boală cronică de rinichi sunt fără simptome. În România sunt peste 1,4 milioane de persoane cu boală cronică de rinichi, însă foarte puţine sunt diagnosticate, în ciuda faptului că pentru diagnostic sunt necesare doar două analize: examen de urină, pentru verificarea prezenţei proteinelor din urină şi test de sânge, pentru măsurarea nivelului creatininei serice”, a declarat Mircescu.

Antiinflamatoarele pot duce până la infarct

În acest context, FANATIK a luat legătura cu Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Acesta a subliniat faptul că astfel de medicamente nesteroidiene pot veni la pachet cu o multitudine de complicații. El a menționat faptul că „românii înghit pastilele ca pe bomboane” și nu se face educație pe partea de sănătate. Cu toate acestea, antiinflamatoarele nesteroidiene pot duce inclusiv până la .

„Antiinflamatoarele nesteroidiente cresc riscul de infarct, mai ales la un pacient hipertensiv cu cardiopatie ischemică. Pentru un pacient care are o patologie cardiovasculară preexistentă sunt numeroase semnale de alarmă, indiferent dacă e ibuprofen sau alt tip de antiinflamator. De la patologii digestive, care poate însemna inclusiv perforații, ulcer, hemoragii cu potențial letal, până la problemele care țin de riscul de infarct miocardic acut, lucrurile astea ar trebui să fie cunoscute dacă oamenii tot au posibilitatea de a le cumpără de peste tot. Sunt accesibile și se pot lua de peste tot și se înghit ca pe bomboane. Dar măcar să consulte un medic înainte”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru.

Automedicația ne poate duce într-un punct critic

În același timp, medicul atrage atenția asupra faptului că și dacă au efect acest tip de , de fapt, se poate ascunde o problemă reală. De exemplu, un ibuprofen poate pune capăt unei dureri de cap, însă acea durere de cap poate avea alte cauze ce nu ar trebui ignorate și ar trebui evaluate.

„Așa că problema inflamatoarelor nesteroidiene este o patologie reală. Există o întreagă patologie cauzată de automedicație. Țineți cont că automedicația poate masca simptome, poate avea efecte secundare majore”, a mai menționat medicul primar urgentist Tudor Ciuhodaru. Acesta a mai declarat faptul că, luate în doza recomandată, ele sunt medicamente sigure, însă abuzul de pastile, „luate după ureche oricând și pentru orice”, poate aduce cu sine probleme grave.