Medicamentul pe care nu trebuie să-l ia pacienții cu COVID-19. Sfatul medicului Alexandru Rafila

Medicul Alexandru Rafila, reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a dezvăluit care este medicamentul pe care nu trebuie să-l ia pacienții cu COVID-19.

Depistat recent cu noul coronavirus, predintele Societății Române de Microbiologie a transmis un mesaj cu privire la un medicament care nu trebuie administrat sub nicio formă în cazul infecției cu coronavirus.

Doctorul Rafila a atras atenția că, în această perioadă, a crescut foarte mult consumul de azitromicină și că sunt persoane care folosesc antibiotice în încercarea de a preveni infecţia cu noul coronavirus, însă acest lucru nu este deloc indicat.

Alexandru Rafila anunță care este medicamentul pe care nu trebuie să-l ia pacienții cu COVID-19

În izolare la domiciliu după ce s-a infectat cu noul coronavirus, medicul Alexandru Rafila vine cu un sfat extrem de important legat de tratamentul care trebuie aplicat în această situaţie.

”Mă simt bine. Nu am o problemă deosebită. Fac şi tratament. Sunt compliant însă în general nu îmi place să fac exces de medicaţie. Medicaţia, atunci când trebuie şi cât trebuie. Şi nu iau antibiotice.

Acesta este un mesaj pe care-l transmit tuturor: infecţia cu noul coronavirus nu se tratează cu antibiotice, cu azitromicină. Este, dimpotrivă, grav să iei azitromicină când eşti infectat cu noul coronavirus. Nici măcar în caz de febră mare. Trebuie să dăm sfaturi pentru că oamenii trebuie să fie informaţi.

Azitromicina a fost recomandată iniţial în tratament, la început, când existau tot felul de încercări terapeutice, ulterior s-a dovedit că nu are niciun efect ci, dimpotrivă, generează rezistenţă la antibiotice, generează alte probleme şi este bine să o evităm”, a explicat profesorul Alexandru Rafila, potrivit Antena3.

Care este starea medicului Rafila după infectarea cu COVID-19

Soluția propusă de PSD pentru postul de premier, Alexandru Rafila a anunțat joi seara, la postul Antena 2, că este infectat cu COVID-19.

“Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască.

Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat doctorul.