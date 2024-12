Medicamentul pe care să nu-l iei dacă ai o simplă durere în gât. Sfatul unui medic ORL: „Nu se justifică”

Medicamentul pe care niciun medic ORL nu-l recomandă pentru o banală durere în gât. Acesta nu ajută, de fapt, și este administrat degeaba, după cum a dezvăluit un doctor specialist în domeniu.

Medicamentul nerecomandat pentru durere în gât

Mai ales în acest sezon, în care oamenilor le este foarte ușor să răcească, mulți se confruntă cu durerea în gât. Pentru a scăpa cât mai repede de disconfort, care ne împiedică să ne ducem sarcinile de zi cu zi la bun sfârșit, apelăm adesea la medicamente.

Dar nu toate sunt benefice în acest sens, .Prof. univ. dr. Codruţ Sarafoleanu, medic primar O.R.L. şi Secretar General al Societăţii Române de Rinologie, a explicat că medicaţia antiinflamatoare nu doar că reduce inflamaţia, dar are și efecte antialgice, un efect bine-cunoscut al acestei clase de medicamente.

De asemenea, unii pacienți aleg să adauge în tratamentul lor, suplimentar, astfel de medicamente care au rolul de a ameliora sau a reduce durerea, cunoscute sub numele de analgezice.

„Medicaţia antiinflamatoare are şi veleităţi antialgice. Este cunoscut, e un efect de clasă. În plus, unii pacienții adaugă şi antialgice în tratament. Și atunci, pornind de la ideea că laringita nu este o boală bacteriană, pe care și subsemnatul a avut-o și nu a tratat-o cu antibiotic, am mers pe ideea de antiinflamator, nebulizări”, a explicat Prof. univ. dr. Codruţ Sarafoleanu, Medic primar O.R.L. şi Secretar General Societatea Română de Rinologie, conform

Metoda utilă și la îndemână pentru toți pacienții

În ciuda faptului că unii ar putea considera această metodă una demodată, medicul ORL susține că utilizarea aerosolilor merită încercată. Aceasta ar trebui aleasă oricând în detrimentul administrării antibioticelor „după ureche”.

Metodele naturale și tratamentele personalizate se dovedesc a fi soluție eficientă în gestionarea laringitei, oferind rezultate excelente fără a fi nevoie de antibiotice. Acestea abordări țintesc cauza afecțiunilor, și susținând procesul de vindecare.

„Nu au ieşit din uz celebrii aerosoli. Nu e atât de modern, dar e util. Evident, repaosul vocal, alimentele şi băuturile uşor călduţe. Metodele băbeşti nu au ieşit din uz. Pot ajuta. Dar nu se justifică consumul de antibiotice.

Pentru că neavând febră, neavând infecție. Antiinflamatorul are efect antialgic şi antitermic”, a mai spus Prof. univ. dr. Codruţ Sarafoleanu, Medic primar O.R.L. şi Secretar General Societatea Română de Rinologie.