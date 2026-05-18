Medicii care fug din spitalele de stat la privat, urmăriți electronic. După scandalul programului scurtat, apar sancțiuni și amenzi uriașe

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a afirmat în mai multe rânduri că una din problemele sistemului sanitar este legată de faptul că medicii din spitalele de stat care au contracte de muncă și cu mediul privat pleacă în timpul programului din spital să lucreze la clinicile private. El s-a opus ideii ca fiecare medic să opteze între spitalul de stat și clinica sau cabinetul private, însă a solicitat respectarea strictă a programului de lucru.

În 2025, Rogobete se referea la „anumite persoane care părăsesc la ora 11-12, înainte de finalizarea programului, la public, şi se duc la cabinetul propriu privat”. Tot atunci, fostul ministru menționa că care vor duce la diminuarea treptată a acestui fenomen.

Rogobete nu a mai introdus sancțiunea desfacerii contractului de muncă

În februarie 2026, tonul ministrului s-a înăsprit, evocând chiar posibilitatea desfacerii contractului de muncă pentru medicii care nu respectă programul de lucru. „Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine (…) Îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, afirmat Rogobete.

Însă prima intervenție legislativă pe această temă s-a făcut abia în luna aprilie a acestui an, cu puțină vreme înainte ca , odată cu ceilalți miniștri PSD. Atunci a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin care modifica Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar.

Ordinul lui Rogobete prevedea clar, în primul alineat al articolului 43: „Este interzis medicilor să părăsească unitatea sanitară pe durata programului de lucru aferent activității curente, precum și din serviciul de gardă.” Până atunci, interdicția era stipulată doar pentru medicii de gardă. Acest lucru este socotit, potrivit unul alt articol, 58, abatere disciplinară. Ordinul semnat de fostul ministru nu prevedea însă că această abatere va duce la desfacerea contractului de muncă.

Monitorizare electronică a prezenței medicilor în spitale

Chestiunea nu este încă tranșată definitiv. Un proiect de lege depus la Parlament prevede introducerea unui sistem electronic de monitorizare a prezenței angajaților din sistemul sanitar public la locul de muncă. Proiectul a fost elaborat de către deputatul USR Emanuel Ungureanu și beneficiază de semnături de susținere nu doar din partea colegilor săi de partid. Pe proiect și-au pus semnătura președintele UDMR Kelemen Hunor, liberalul Robert Sighiartău și deputata Rodica Nassar de la PSD, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și președintă a Comisiei de sănătate a Camerei Deputaților în două legislaturi.

Prevederea esențială a proiectului este că unitățile sanitare din sectorul public vor trebui să instaleze sisteme electronice de evidență a prezenței care să permită identificarea unică a persoanei și înregistrarea automată a momentelor de intrare și ieșire. Costurile urmează să fie suportate din bugetele unităților sanitare. Proiectul prevede și o serie de contravenții:

a) neinstalarea sistemelor electronice în termenul legal de către spitalele publice;

b) nepunerea în funcțiune a sistemelor electronice de către spitalele publice;

c) neutilizarea sau utilizarea formală a sistemelor electronice;

d) refuzul furnizării datelor și informațiilor solicitate de autoritățile competente, potrivit legii.

În ce condiții primesc sancțiuni și managerii de spital

Astfel, spitalul care nu instalează sau nu utilizează sistemele de monitorizare a prezenței va fi amendat cu o sumă între 30.000 și 60.000 de lei. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor de la literele c) și d) se vor aplica direct managerului spitalului, cuantumul fiind între 10.000 și 40.000 de lei.

Proiectul nu prevede explicit sancțiuni pentru medicii care chiulesc ca să meargă la cabinetele private, însă creează mecanismul de monitorizare strictă a prezenței, astfel încât în eventualitatea unor controale să se poate stabili cu exactitate care sunt persoanele care nu respectă programul de lucru. „În lipsa unui astfel de sistem, verificarea respectării programului de lucru este dificilă, iar capacitatea managerială și de control a autorităților este limitată”, notează inițiatorii în a proiectului de lege.