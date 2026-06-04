Medicii, gata de grevă generală. FANATIK a aflat când va avea loc și ce se întâmplă cu pacienții. Semnal de alarmă în centrele de transfuzii sanguine: „Dacă la Galați era o tragedie mai mare?”

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Sistemul medical românesc se află în pragul unei noi crize majore. După protestul de amploare organizat miercuri, 3 iunie 2026, în Piața Victoriei, la care au participat aproximativ 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială, sindicaliștii avertizează că următorul pas ar putea fi greva generală.

Medicii sunt mai hotărâți ca niciodată să intre în grevă generală

Nemulțumirile vizează noua lege a salarizării și reducerea unor sporuri care afectează direct veniturile personalului din sistem. Liderii sindicali susțin că autoritățile ignoră revendicările celor care lucrează în spitale, centre de transfuzii, direcții de sănătate publică și alte instituții esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar.

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În exclusivitate pentru FANATIK, liderul SANITAS București, Viorel Hușanu, a explicat că protestele din ultimele zile reprezintă doar începutul unei acțiuni sindicale care ar putea culmina cu paralizarea parțială a sistemului medical.

„Noi am început o serie de proteste sindicale, am pichetat Ministerul Muncii săptămâna trecută, iar ieri am făcut un miting cu aproximativ 15.000 de oameni veniți din toate colțurile țării. Aceste etape sunt premergătoare unei greve generale. Dacă nu se rezolvă propunerile noastre cu privire la legea salarizării, suntem dispuși să mergem până la o grevă generală”, a declarat Viorel Hușanu pentru FANATIK.

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9 iunie 2026, ziua în care va avea loc grevă de avertisment. Cea generală, la finalul lunii

Sindicaliștii au deja stabilit calendarul protestelor. Prima etapă va fi o grevă de avertisment, programată pentru 9 iunie 2026, însă dacă negocierile cu Guvernul nu vor produce rezultate, finalul lunii iunie ar putea aduce cea mai amplă acțiune sindicală din ultimii ani din sănătate.

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„Urmează o grevă de avertisment pe data de 9. La sfârșitul lunii iunie vom ajunge și la grevă generală, care înseamnă asigurarea doar a urgențelor și închiderea unor secții de cronici, dislocarea a două treimi din personal de unde se poate, mai puțin din structurile de urgență. Oamenii sunt hotărâți, nimeni nu mai acceptă această umilință. Nu vor să mai vină la București, pentru că ieri nu ne-a băgat nimeni în seamă, cu toate că era ședință de guvern la aceeași oră”, a explicat liderul SANITAS.

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Potrivit acestuia, greva de avertisment nu va afecta în mod semnificativ activitatea medicală, însă reprezintă un semnal clar că răbdarea angajaților a ajuns la limită. „Greva de avertisment înseamnă purtarea unor banderole, apoi întreruperea lucrului pentru maximum două ore”, a precizat Hușanu.

Îngrijorări cu privire la funcționarea centrelor de transfuzii de sânge: „Gândiți-vă că e războiul la ușa noastră și că dintr-o eroare o dronă ar putea produce mai multe victime”

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează efectele unei legi adoptate în urmă cu aproximativ o lună, prin care cheltuielile salariale ale instituțiilor publice trebuie reduse. Deși spitalele au fost exceptate, alte instituții vitale pentru funcționarea sistemului sanitar au rămas în afara acestei protecții.

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„Acum o lună a fost adoptată o lege prin care tuturor bugetarilor li s-a redus cheltuiala salarială cu 10%. Spitalele au fost exceptate, dar anumite instituții care nu sunt spitale, INML, Agenția Medicamentului, centrele de transfuzii de sânge, DSP-uri, nu. Reducerea de 10% trebuia să fie făcută pentru tot anul și pentru că nu au făcut-o, de la 1% ei trebuie să reducă cu 20% toate veniturile. Au început deja să li se propună concedii fără plată. În opinia unora, o zi sau două pe săptămână salariații trebuie să muncească gratuit sau să stea acasă”, a afirmat liderul sindical în dialogul purtat cu FANATIK.

20% tăieri sau concedii fără plată

Practic, susțin instituții care deja funcționează cu deficit de personal riscă să piardă și mai mulți angajați sau să reducă drastic programul de lucru. Hușanu atrage atenția asupra unei situații pe care o consideră absurdă. În timp ce statul vorbește constant despre nevoia creșterii numărului de donatori și a rezervelor de sânge, personalul care se ocupă de colectare riscă să fie trimis în concedii fără plată.

„Nu doar că e foarte grav, dar noi ca politică spunem că vrem să colectăm mai mult sânge. Oamenii aceștia muncesc ore suplimentare în campanii de donare de sânge. Nu avem cu cine să recoltăm, dar în același timp dăm afară 20% dintre ei sau în unele cazuri îi lăsăm în concediu fără plată. Nu avem personal, dar renunțăm și la ce avem acum”, avertizează reprezentantul angajaților din sănătate.

Liderul SANITAS spune că o astfel de abordare poate avea consecințe dramatice în situații de urgență. „Gândiți-vă că e războiul la ușa noastră și că dintr-o eroare o dronă ar putea produce mai multe victime. Dacă la Galați, unde a căzut drona pe bloc, era o tragedie mai mare și era nevoie de sânge, cine asigura lucrul acesta? Cum a fost la Colectiv, la Rahova, ce s-ar fi întâmplat?”, a întrebat retoric sindicalistul.

România reduce paturile din spitale. Experiența pandemiei, uitată

sindicaliștii trag un semnal de alarmă și în privința politicii de reducere a numărului de paturi din spitale. Potrivit lui Viorel Hușanu, România și-a asumat în fața partenerilor europeni un program de diminuare a capacității de spitalizare, ceea ce ar putea avea efecte serioase în următorii ani.

„România și-a asumat reducerea numărului de paturi ca să se încadreze în media europeană, suntem puțin peste medie. În sănătate, ca și la pompieri, nu trebuie să ai mereu paturile ocupate, ci doar atunci când se întâmplă ceva. Politica de țară e reducerea cu 4.800 de paturi pe an timp de cinci ani, iar asta ar echivala cu închiderea a cinci spitale de județe mari”, punctează sindicalistul.

Experiența pandemiei de COVID-19 ar trebui, în opinia sa, să reprezinte un avertisment suficient de puternic pentru factorii de decizie. „Amintiți-vă că în pandemie mulți pacienți au stat pe holuri sau în corturi improvizate. Nu știu unde vom ajunge și ce fel de paturi se vor reduce. Avem din ce în ce mai multe cazuri de cancer și atunci ar trebui înmulțite paturile în zona de paliație, căci nu poți să-l lași pe om să sufere, acasă nu are cine să îl îngrijească în momentul de față”, a mai spus Hușanu.

În lipsa unui acord între guvern și reprezentanții sistemului de sănătate, finalul lunii iunie 2026 riscă să aducă o situație fără precedent. Dacă greva generală va fi declanșată, spitalele vor funcționa doar pentru urgențe, iar mii de pacienți cu afecțiuni cronice s-ar putea confrunta cu amânări ale tratamentelor și investigațiilor. Pentru moment, toate privirile sunt îndreptate către negocierile care ar trebui să aibă loc în zilele următoare, însă sindicaliștii transmit că nu mai sunt dispuși să facă niciun pas înapoi și își pierd răbdarea cu fiecare zi care se scurge.