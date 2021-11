Medicii germani, șocați de familiile unor pacienți români bolnavi de Covid. Rudele au refuzat ajutorul pe motiv că cei dragi vor fi ”experimentați”

”Pe noi ne interesează să facem pacienții bine, nu vrem să le facem rău”, a declarat Roland Mettin, medic militar german, uimit de spusele unor familii ale unor pacienți români contaminați cu SARS-COV2. Acestea au refuzat ajutorul de teama ”experimentării”.

Roland Mettin a lăudat, de altfel, implicarea medicilor noștri în a-i ajuta pe toți cei infectați cu coronavirus. Între timp,

Roland Mettind: ”Am depus jurământul lui Hipocrate, o să-l respectăm în orice situație”

”În ultimele zile am vizitat multe unități de primiri urgențe și am văzut situația, am constatat, din păcate, că situația nu mai permite acordarea de servicii medicale individuale.

Am fost profund impresionați de munca depusă de medici, de întregul personal, subliniez asta, avem cel mai mare respect față de colegii noștri și ne pare rău că se află în această situație. Aeronava nemțească a fost folosită și în primul val al pandemiei, atunci când Germania a transferat bolnavi de COVID-19 din Italia.

Am depus jurământul lui Hipocrate, o să-l respectăm în orice situație. Pe noi ne interesează să facem pacienții bine, nu vrem să le facem rău. Noi am venit aici să îi ajutăm. Nici noi, nici cei din Germania, colegii noștri, nu avem de gând să le facem vreun rău”, a spus medicul german Roland Mettin într-o declarație de presă, potrivit

Șase pacienți români aflați în stare critică au fost transportați cu un avion Airbus al Forțelor Aeriene Germane. Pe parcursul zborului, ei au fost atent monitorizați de către cadrele medicale.

”Pot să spun că la bordul aeronavei putem să oferim servicii medicale de Terapie Intensivă pentru un număr de 6 pacienți.

Ei trebuie să fie în stare stabilă, e un efort pentru ei, vin din unitățile în care se află, sunt transferați cu aeronava, iar în Germania trebuie din nou transferați”, a spus și Sandra Duhr, medic militar german.

Un total de 73 de pacienți români au fost transferați în străinătate

Reamintim că din cauză că în spitalele Covid de la noi din țară nu se mai face față numărului de bolnavi. În sprijinul medicilor români au venit medici din: Ungaria, Austria, Polonia și Germania . În total, avem transferați până în prezent, 73 de bolnavi.

Joi ar mai putea fi transferați alți pacienți în Cehia și Polonia. Aceștia provin din unități spitalicești precum: a Universitar, Bagdasar, Elias și Matei Balș.

”E posibil transfer către Polonia și Cehia. analizăm situația și vom vedea care vor fi. Azi vor fi duși la Munchen și Nurenberg.

Aeronava va avea două aterizări. Pacienții vin de la Universitar, Bagdasar, Elias și Matei Balș”, a afirmat într-o declarație de presă șeful DSU, Raed Arafat.

În ciuda efortului doctorilor de a-i ține în viață, 22 dintre cei 73 români au fost răpuși de coronavirus, iar 7 au fost externați, starea acestora îmbunătățindu-se.