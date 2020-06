Medicii i-ar fi greșit diagnosticul lui Marcel Pavel de două ori înainte de a fi depistat cu Covid-19. Dezvăluiri uluitoare ale Monicăi Anghel

Monica Anghel susține că medicii i-au greșit diagnosticul lui Marcel Pavel de două ori, înainte de a fi depistat cu Covid-19.

Medicii i-au spus, inițial, lui Marcel Pavel că are sinuzită, după care l-au diagnosticat cu pneumonie dublă. Cântărețul avea de fapt Covid-19.

Totodată, Monica Anghel a dezvăluit că s-a testat pentru coronavirus, rezultatul testului fiind negativ.

Medicii i-ar fi greșit diagnosticul lui Marcel Pavel de două ori

„Marcel Pavel a fost la doi doctori. Primul i-a spus că are sinuzită și al doilea i-a spus că are dublă pneumonie, după care a fost testat și a ieșit pozitiv la coronavirus. Marcel Pavel a spus că a răcit de la aerul condiționat, la noi în cabină a funcționat în permanență. Și mie mi s-a părut într-o zi răcoare. Acum, Marcel se simte bine, vorbesc cu el de două-trei ori pe zi. Cu Ozana Barabancea și cu Andrei Ștefănescu nu am vorbit”, a explicat Monica Anghel, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Monica Anghel a dezvăluit că a stat aproape de colegii ei de platou în timpul filmărilor pentru emisiunea „Te cunosc de undeva”, cu toate că nu s-a infectat cu noul coronavirus.

„Acest virus este extrem de dificil, pentru că Marcel a fost infectat și eu nu, deși am stat aproape tot timpul împreună. Am vorbit cu colegii mei, este bine că au făcut această testare, sunt în regulă, sunt supravegheați. Nu am avut simptome. Ni s-a părut corect să ne facem testul, să vedem despre ce este vorba”, a adăugat solista, potrivit Libertatea.

Anghel e convinsă 100% că nu are coronavirus, fiind asigurată de medici că se află în afara oricărui pericol: „Cu medicii cu care am vorbit eu, pentru mine, toți mi-au spus că nu există niciun risc. Am făcut testul la șapte zile după ce m-am întâlnit cu ei, rezultatul a fost negativ, este exclus să am acest virus”.

Cântăreața le ia apărarea celor de la Antena 1, după ce au existat voci care au acuzat că nu s-au luat măsurile necesare de protecție în timpul filmărilor pentru emisiunea care a infectat mai multe vedete, printre care Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu.

„La filmări, nu poți să te duci să porți mască. Nu poți să faci personaje cu masca pe față. Este imposibil să faci un personaj și să porți masca de protecție, nu se poate. E ca și când intră un medic chirurg în sala de operație și îl pui să opereze cu bricheta. Nu știu câte persoane erau la filmări, nu le-am numărat. Toată partea tehnică și producția au purtat măști. Nu poți să dai vina pe cineva că a adus virusul. Mi se pare aberant, i se putea întâmpla oricărui om”, a concluzionat Monica Anghel.

