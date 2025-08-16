Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul

Grace Turnbull avea 14 ani în momentul în care s-a prezentat la spital cu stări neplăcute, dar medicii i-au spus că exagerează și au trimis-o acasă. Totul ar fi pornit de la o banală infecție, iar ulterior, adolescenta a paralizat.

ADVERTISEMENT

Povestea adolescentei căreia medicii i-au spus că ”exagerează”, dar ea a paralizat

„Mi s-a spus că, dacă ar fi depistat boala mai devreme, aș fi rămas tot paralizată, dar poate că nu ar fi fost atât de grav”, povestește tânăra, care acum are 22 de ani și nu va uita niciodată prin ce a trecut.

Totul a început în decembrie 2016. La acel moment, Grace, care iubea să joace fotbal, a crezut că are o infecție intestinală. Se simțea rău și a crezut că e vorba despre o infecție.

ADVERTISEMENT

„Starea mea continua să se înrăutățească, așa că m-am dus la spital în a patra zi de vomă. Iar medicii mi-au spus: «Credem că ești bine, e doar o infecție virală»”, a explicat Grace Turnbull.

Ce simptome avea adolescenta

Pe măsură ce zilele treceau, Grace a început să se simtă amețită. Știind că ceva nu era în regulă, a decis să se întoarcă la spital. De această dată însă, medicii i-a spus că ”exagerează” și au trimis-o acasă.

ADVERTISEMENT

„Mă simțeam foarte rău, aveam febră foarte mare și eram albă ca varul. Medicii mi-au spus să mă duc acasă și să nu mai exagerez. Mă simțeam ca o proastă, dar știam că ceva nu era în regulă cu corpul meu”, a spus ea.

ADVERTISEMENT

Ulterior, , în timp ce Grace era în pat, a încercat să se ridice pentru a merge la toaletă. Aceasta nu se putea mișca însă de la gât în jos. La început, ea a crezut că ar putea fi vorba de paralizie în somn, un termen medical care se referă la situația în care creierul este conștient, dar corpul nu se poate mișca.

ADVERTISEMENT

Ce diagnostic a primit Grace Turnbull

Dar, după ce a fost transportată de urgență la spital, medicii au descoperit că Grace Turnbull avea o infecție a sistemului nervos, a măduvei spinării și a creierului. Acum, aceasta este .

„Mi-a dat viața peste cap. Am fost devastată când mi s-a spus că nu voi mai putea merge niciodată. Eram o jucătoare de fotbal foarte bună, iar fotbalul era viața mea, așa că a fost devastator”, povestește acum tânăra, conform .

Și se pare că lucrurile au continuat să fie din ce în ce mai rele. La început, adolescenta nu putea vorbi corect. Aceasta era nevoită să folosească o aplicație pentru a putea fi înțeleasă.

„Era ca un bâlbâit foarte grav, până la punctul în care nu puteam scoate niciun cuvânt. Foloseam o aplicație pe telefonul meu la școală pentru a încerca să vorbesc. Când am rostit primul cuvânt, nu am fost niciodată atât de fericită în toată viața mea. De atunci, nu am mai tăcut din gură. A fost o senzație incredibilă”, a mai completat ea.

Viața lui Grace Turnbull s-a schimbat radical

Viața adolescentei s-a schimbat radical și chiar și acum, aceasta se gândește la faptul că ar fi putut fi salvată. Paralizia a făcut ca Grace să aibă dificultăți în a mânca, așa că a trebuit să fie conectată la un tub de alimentare.

De asemenea, viața ei a fost afectată de crize care se produceau la fiecare zece minute timp de trei ani după incident. Și pentru că locuința ei nu era adaptată pentru cineva care trăia într-un scaun cu rotile, a fost nevoită să locuiască în sufragerie timp de opt ani.

„Era greu să fiu adultă și să nu am propria mea intimitate”, a explicat ea. Având în vedere cele întâmplate, Grace Turnbull a tras un semnal de alarmă. Tânăra le-a recomandat oamenilor să își asculte organismul atunci când ceva nu e bine și să ceară mai multe sfaturi de la diferiți specialiști.