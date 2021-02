Medicii și preoții avertizează: botezul poate pune în pericol viața copilului. Totul despre „scufundarea întreită”

Dacă nu este făcută cu mare atenție, „scufundarea întreită” a copilului în cristelniță îi poate pune sănătatea în pericol. O spun chiar sfinții părinți, în contextul în care un bebeluș de doar șase săptămâni din Suceava a murit, luni, la Spitalul Județean, unde a fost adus imediat după botez. Și nu este un caz izolat.

Un băiețel de aproape o lună s-a stins, în toamna lui 2017, la scurt timp după slujba de botez care a avut loc în biserica unei comune de lângă Iași. Deși au trecut aproape 4 ani de atunci, concluziile procurorilor se lasă, încă, așteptate.

Medicul Maria Stamatin, coordonator al Centrului regional de terapie intensivă neonatală de la Maternitatea Cuza-Vodă din Iași, este de părere că preoții ar trebui să renunțe la scufundarea nou-născuților în cristelniță, având în vedere riscurile uriașe la care îi expun prin această practică.

Preoții susțin că „scufundarea întreită” îi poate fi fatală copilului. Nici medicii nu sunt de acord cu această practică

Mulți dintre preoții ieșeni și suceveni susțin că acceptă, pentru binele copilului, să se rezume doar la simpla stropire a creștetului cu apă în momentul botezului sau să-l cufunde ușor în cristelniță. Cu toate acestea, Mitropolia Moldovei și Bucovinei continuă să insiste asupra respectării dogmelor creștine.

„Eu am foarte mare grijă la urechi, gură și nas, trebuie să ții copilul bine, să pui mâinile să acoperi nasul și gurița, trebuie făcut cu grijă și nu în grabă. Spre exemplu, la un copil prematur nici nu poți să îl scufunzi, doar spui rugăciunea și îl stropești.

Dar da, cărțile sfinte ne vorbesc despre întreită scufundare. Eu cred că nu toți preoții știu să facă corect aceste manevre în taina botezului.

Trebuie mare atenție, e suficient să se întâmple o dată… Și preotul are o conștiință, are copil și se gândește la asta, nu e simplu pentru nimeni”, a declarat pentru Libertatea.ro, sub protecția anonimatului, preotul unei parohii din centrul municipiului Iași.

Un alt prelat susține că momentul împărtășaniei de la finalul slujbei de botez nu este nici el lipsit de riscuri, în condițiile în care copilului i se dă, de obicei, o lingură cu vârf din vinul și pâinea sfințită ce simbolizează trupul și sângele lui Hristos.

„Nu dai o linguriță întreagă, cu vârf, e suficient puțin. Sfințirea și sfintele taine nu sunt cantități – vorba patriarhului, harul nu-i cu carul. Nu e mai mare păcatul dacă îi dai mult și scuipă pe jos?

Dacă a atins un pic cu limba, cât de puțin, e suficient. Mulți spun ”nu, nu-s astea dogmele”, dar când e vorba de copilul tău, te gândești de două ori. E o dramă, gândiți-vă la părinții care fac 6 ani tratament de fertilizare și moare copilul la botez”, a spus acesta.

De cealaltă parte, medicii îndeamnă biserica să renunțe la practica scufundării în cristelniță, pentru a evita, pe viitor, ca slujbele de botez să se încheie cu tragedii precum cea din Suceava.

„Riscuri există în cazul oricărui copil: riscul de a aspira apă în plămâni. Mai ales pentru un copil mic, un nou-născut, chiar și o cantitate mică de apă poate duce la stop cardio-respirator și, dacă nu se intervine rapid, la deces. Dacă e vorba de 110 mililitri, înseamnă că a înghițit foarte, foarte multă apă”, a explicat Maria Stamatin, coordonatoarea Centrului regional de terapie intensivă neonatală de la Maternitatea Cuza-Vodă din Iași.